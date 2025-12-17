El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este martes la décima audiencia del juicio oral por la causa Cuadernos, que tiene a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como principal imputada. Durante la jornada, los secretarios del tribunal continuaron con la lectura de los aportes realizados por imputados colaboradores en el tramo conocido como “La Camarita”, donde se detalló el presunto funcionamiento del esquema de corrupción investigado.

Según las declaraciones incorporadas al debate, existía un mecanismo coordinado de asignación de obras públicas y pagos irregulares, con una estructura jerárquica claramente definida. El empresario Juan Chediack afirmó que la entonces Presidenta “tenía una relación directa con José López y con Ernesto Clarens”, y sostuvo que el exsecretario de Obras Públicas “tenía listas con las empresas que no podían trabajar y listas con prioridades de pago dentro de la Dirección Nacional de Vialidad”.

Publicidad

En la misma línea, Ernesto Clarens (identificado como financista vinculado al kirchnerismo) aportó ejemplos concretos sobre cómo se impartían órdenes desde la cúspide del poder. De acuerdo con su testimonio, Cristina Fernández de Kirchner coordinaba a los distintos eslabones de la estructura y luego recibía rendición de cuentas sobre el resultado económico de esas decisiones.

Uno de los pasajes más relevantes de la audiencia estuvo vinculado a casos específicos de asignación de obras. Clarens declaró que en 2011 José López le informó que, por orden de la entonces Presidenta, debía brindarse apoyo a la empresa Gotti Hermanos, que por sus antecedentes no podía ser adjudicataria directa y debía actuar como subcontratista, aportando equipos y personal a firmas con obras ya asignadas.

Publicidad

El testimonio también señaló que Clarens recibió instrucciones de José López, “por parte de Cristina Fernández”, para favorecer a Cristóbal López con la obra de la Ruta Nacional 40, en el tramo Perito Moreno–Bajo Caracoles. Finalmente, la adjudicación quedó en manos de la firma CPC S.A., conforme a la información suministrada por la Dirección Nacional de Vialidad.

Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio, se remarcó en la sala que “Cristina Kirchner se encontraba en la cúspide de la pirámide esquemática destinada a recolectar la mayor cantidad de dinero posible”, y que el resto de los integrantes de la asociación ilícita actuaban bajo su aprobación y directivas.

Publicidad

El documento judicial sostiene que figuras como Julio Miguel De Vido, Ernesto Clarens y José Francisco López cumplieron los roles que les fueron asignados dentro de la estructura, impartiendo órdenes para obtener aportes económicos de empresarios beneficiados con contratos estatales.

Finalmente, el requerimiento fiscal describe que, a cambio de esos pagos, la expresidenta se habría comprometido a otorgar ventajas y favores específicos en los procesos administrativos en curso, consolidando así un sistema de retribuciones ilegales que beneficiaba tanto a funcionarios como a empresarios involucrados.