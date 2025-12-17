El ingeniero Martín Porro fue designado como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), convirtiéndose en el principal responsable de la política nuclear del país. Su nombramiento se produjo tras la renuncia de Germán Guido Lavalle y en el marco de una reconfiguración del área energética impulsada por el Gobierno nacional.

La designación fue resuelta por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, con el objetivo de avanzar en una nueva etapa del Plan Nuclear Argentino que impulsa el presidente Javier Milei. Desde el Ejecutivo señalaron que la llegada de Porro apunta a maximizar capacidades, reorganizar estructuras internas y optimizar el uso de recursos estratégicos del sector.

Porro cuenta con más de tres décadas de experiencia en el ámbito nuclear. A lo largo de su carrera participó y lideró proyectos vinculados con la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de instalaciones nucleares, tanto dentro de la CNEA como en organismos y empresas asociadas al sector energético.

Entre sus antecedentes se destaca su participación en iniciativas de eficiencia energética desarrolladas en la Secretaría de Energía de la Nación y en ámbitos internacionales, lo que le permitió adquirir una visión integral sobre la planificación y el uso estratégico de los recursos energéticos.

En el último año, se desempeñó como gerente de Producción de Dioxitek S.A., empresa clave del complejo nuclear argentino, donde alcanzó un récord histórico en la producción de dióxido de uranio, insumo fundamental para el funcionamiento de las centrales nucleares del país, según indicaron fuentes oficiales.

Desde el Gobierno remarcaron que el sector nuclear argentino mantiene un alto prestigio a nivel internacional y que la nueva conducción buscará fortalecer ese posicionamiento, avanzar en proyectos estratégicos y consolidar un esquema de gestión alineado con criterios de eficiencia, orden administrativo y desarrollo tecnológico.