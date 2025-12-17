La Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) manifestó su enérgico rechazo a las medidas de fuerza anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), al advertir que podrían afectar el normal funcionamiento de los vuelos durante diciembre, en plena temporada alta y en la previa de las Fiestas de fin de año.

Según informó la empresa estatal, el gremio comunicó un cronograma de protestas que se extenderá a lo largo de cinco jornadas, entre el 17 y el 29 de diciembre. Las acciones incluirían interrupciones en franjas horarias específicas que impactarían de manera directa en la operación aérea de vuelos comerciales y de pasajeros.

Desde Eana remarcaron que la navegación aérea es un servicio esencial garantizado por ley y subrayaron que las medidas anunciadas afectarían a cientos de miles de pasajeros que dependen del transporte aéreo en un período de alta demanda, marcado por viajes turísticos y reuniones familiares.

En un comunicado oficial, la empresa sostuvo que las acciones sindicales tienen una “intencionalidad política” y recordó que durante las vacaciones de invierno ya se habían anunciado protestas similares. Además, señaló que en noviembre Atepsa realizó paros que perjudicaron vuelos de carga y que incluso intentó paralizar durante 30 días capacitaciones y tareas técnicas vinculadas al mantenimiento de la infraestructura tecnológica de navegación aérea.

Eana aseguró también que las medidas resultan ilegítimas, ya que al momento de su anuncio se encontraba en plena ejecución el acuerdo paritario firmado entre las partes. Según la empresa, dicho acuerdo se viene cumpliendo conforme a lo pactado, por lo que rechazó el argumento gremial sobre presuntos incumplimientos salariales.

Finalmente, la compañía advirtió que, aunque el paro se presente como una afectación exclusiva a los despegues, el impacto alcanza a toda la cadena operativa. Un vuelo demorado en su salida no puede cumplir su arribo programado ni su posterior regreso, lo que genera un efecto dominó sobre el resto de las operaciones aéreas.

Desde Eana cuestionaron con dureza la decisión sindical y alertaron que estas acciones perjudican directamente a los usuarios y al sistema aerocomercial en uno de los momentos de mayor movimiento del año.