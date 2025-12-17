Romina Enríquez, la mujer denunciada por el presunto desvío de fondos destinados a la fiesta de egresados del 5° año de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de la ciudad misionera de Eldorado, solicitó la eximición de prisión mientras avanza la investigación judicial. El pedido fue presentado por su abogado defensor, Matías Sotelo, ante el Juzgado de Instrucción Dos de esa localidad.

En el escrito, la defensa requirió que la imputada no sea detenida durante la etapa de instrucción de la causa. Junto al pedido, se incorporó un certificado psiquiátrico que indica reposo médico, emitido en las últimas horas por una profesional de la salud y validado por la Policía de Misiones.

Desde la defensa señalaron que Enríquez no se encuentra prófuga y que permanece en su domicilio junto a sus hijos. “La señora no está evadiendo a la Justicia”, afirmó el letrado, quien confirmó además que su clienta fue notificada formalmente de la causa y se encuentra a disposición del proceso judicial.

La denuncia penal fue impulsada por padres de alumnos y consigna un perjuicio económico estimado en 25 millones de pesos, una cifra superior a la que había trascendido inicialmente. De acuerdo con las actuaciones, la acusada integraba la comisión organizadora y estaba a cargo de la administración de los fondos recaudados durante el año para la fiesta de egresados.

Según la acusación, el dinero no habría sido destinado al pago de proveedores ni del salón contratado. El faltante fue detectado el mismo día previsto para la celebración, cuando se constató que solo se había abonado una seña inicial del evento.

En el marco de la investigación ya prestaron declaración varios padres y el propietario del salón, quienes aportaron documentación y comprobantes de pago. Trascendió además que la imputada habría reconocido que el dinero fue despilfarrado en el casino de Eldorado, versión que algunos denunciantes pusieron en duda.

Pese a la gravedad de la situación, la fiesta de egresados pudo realizarse tras un acuerdo entre los padres, los dueños del salón y la intervención del municipio, que permitió reorganizar de urgencia el evento para que los estudiantes no perdieran su noche de celebración.

La causa continúa en etapa de instrucción, mientras la Justicia analiza el pedido de eximición de prisión y el alcance del certificado médico presentado por la defensa.