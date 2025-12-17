Tras la eliminación frente a Racing y el cierre de un nuevo año sin títulos, Boca Juniors volvió a quedar en el centro del debate político interno. El último trofeo obtenido por el club fue la Supercopa Argentina 2022, disputada en marzo de 2023, y desde la asunción de Juan Román Riquelme como presidente, en diciembre de ese año, el Xeneize no volvió a consagrarse campeón, una sequía que la oposición no deja de remarcar.

En ese contexto, Mauricio Macri, principal adversario político de Riquelme y con una histórica rivalidad que se remonta a su etapa como dirigente y la carrera del exfutbolista, lanzó duras críticas a la actual gestión. En una entrevista con Laca Stream, el expresidente de la Nación cuestionó el liderazgo del ídolo y advirtió sobre el rumbo institucional del club.

“En una empresa, en una universidad, en un club o en un país, si la institución no está por encima de las personas, se va todo al demonio”, sostuvo Macri, antes de apuntar directamente contra Riquelme. “Nadie es más importante que el club, y Riquelme se cree más importante que Boca. Está destrozando al club, porque cuando uno se cree arriba de algo tan importante, termina haciendo daño”, afirmó.

Para reforzar su postura, Macri comparó la actual conducción con su gestión al frente de Boca, que se extendió entre 1995 y 2007. Recordó conflictos con referentes del plantel de aquella época y aseguró que siempre dejó en claro que los jugadores eran empleados de la institución y no sus dueños. En ese marco, lanzó críticas hacia dirigentes del pasado y marcó diferencias con el modelo de conducción que, según él, hoy se replica en el club.

El exmandatario también evocó uno de los episodios más recordados de su presidencia: la negativa a que Diego Armando Maradona asumiera como director técnico de Boca. “Era obvio que Maradona, en el estado que estaba, no podía ser el técnico de Boca, pero nadie se animaba a decirle que no. Fue un momento difícil para mí”, recordó, al señalar que tomar decisiones impopulares forma parte del rol dirigencial.

Las declaraciones de Macri reavivan la tensión política en el club de la Ribera, en un momento marcado por los resultados adversos y el creciente cuestionamiento a la gestión de Riquelme, cuyo liderazgo continúa generando divisiones profundas entre socios e hinchas.