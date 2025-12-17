Luego de semanas de negociaciones contrarreloj, el Gobierno nacional incorporó a último momento en el proyecto de Presupuesto 2026 un artículo que compromete el pago a la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación. La inclusión se concretó durante la tarde de este martes, a menos de 24 horas del tratamiento del proyecto en el recinto de la Cámara de Diputados.

Según consignaron fuentes oficiales, la decisión fue el resultado de intensas conversaciones encabezadas por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien mantuvo reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y contactos con funcionarios clave de la Casa Rosada, entre ellos el titular de Interior, Diego Santilli. También fue determinante la intervención del presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

El artículo agregado al dictamen oficialista faculta al Jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para cumplir con los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema en la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional”, vinculada al reclamo por los fondos de coparticipación recortados en 2020.

La incorporación del punto se produjo mientras se desarrollaba el debate en comisiones, donde finalmente se firmó dictamen favorable al proyecto. De esta manera, el oficialismo logró destrabar una de las principales tensiones políticas con la administración porteña, que venía reclamando que el pago quede explícitamente contemplado en el Presupuesto y no sujeto a decisiones administrativas.

La última reunión formal entre Nación y Ciudad tuvo lugar hace dos semanas en Casa Rosada, cuando Jorge Macri se reunió con Santilli y el vocero presidencial Manuel Adorni. Al término de ese encuentro, el jefe de Gobierno había destacado el clima de diálogo y anticipado que se buscaba un acuerdo que equilibrara las necesidades de la Ciudad con el impacto fiscal para el Gobierno nacional.

“Estamos trabajando para encontrar una solución que permita pagar lo que la Ciudad necesita y que le fue quitado, entendiendo que para el Gobierno también es un monto relevante”, había señalado Macri, quien remarcó que la Ciudad ya había aceptado un esquema de pagos semanales, pero exigía que el compromiso quedara reflejado en la ley de Presupuesto.

El reclamo de la Ciudad se apoya en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el 21 de diciembre de 2022 resolvió por unanimidad a favor de Buenos Aires en la disputa por los fondos de coparticipación recortados por decreto durante el gobierno de Alberto Fernández. La decisión ordenó restituir el 2,95% de los recursos coparticipables y estableció que los giros se realicen de manera diaria y automática a través del Banco Nación.

Durante los últimos dos años, la administración porteña sostuvo que los pagos no se cumplieron de forma regular, por lo que reclamó que el cumplimiento del fallo quede plasmado en el Presupuesto nacional. Con la incorporación del artículo, el Gobierno busca descomprimir el conflicto institucional y garantizar previsibilidad en la relación fiscal entre Nación y Ciudad.