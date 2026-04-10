Las pequeñas y medianas empresas de San Juan empezaron a incorporar inteligencia artificial, pero todavía sin un impacto claro en su productividad. Así lo revela un diagnóstico oficial realizado sobre 42 MiPyMEs, que muestra un escenario de adopción incipiente: alto interés por la tecnología, pero bajo nivel de consolidación.

El relevamiento, impulsado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan, determinó que el 83% de las firmas analizadas se encuentra en etapas iniciales o en desarrollo en el uso de herramientas de IA. El dato marca una tendencia hacia la digitalización, aunque aún lejos de traducirse en ventajas competitivas sostenidas.

Las empresas relevadas pertenecen a sectores como manufactura, construcción, agro, salud, servicios profesionales y logística, lo que permite trazar una radiografía amplia del entramado productivo local frente al desafío tecnológico.

Transición temprana en el ecosistema pyme

Uno de los puntos centrales del informe es que las empresas se ubican en una fase de “transición temprana”. Esto significa que existe conciencia sobre la necesidad de digitalizarse, pero todavía sin procesos internos consolidados ni estructuras de decisión basadas en datos.

En concreto, 24 empresas fueron clasificadas en un estadio de IA “En Desarrollo”, 11 en nivel “Inicial” y solo 7 en condición “Avanzada”. En otras palabras, apenas una de cada seis logró avanzar hacia un uso estratégico de la tecnología, con impacto real en eficiencia o competitividad.

El resto se mantiene en una etapa intermedia: ya dio el primer paso, pero aún no consolidó las bases necesarias para sostener el crecimiento digital. Allí aparece uno de los principales desafíos para el sector.

De la exploración a la productividad

Desde una mirada económica, el diagnóstico muestra una brecha clara entre el interés por la tecnología y su implementación efectiva. En muchos casos, la IA aparece como una herramienta en evaluación o uso puntual, pero todavía sin integración estructural en los procesos productivos.

Sin estrategia, inversión y capacitación, esa adopción corre el riesgo de quedar en experiencias aisladas, sin impacto en la rentabilidad. Sin embargo, el informe también destaca un dato positivo: la participación de 42 empresas en el diagnóstico refleja una apertura creciente al cambio y a la innovación.

Ese capital cultural —la predisposición a aprender y modernizarse— aparece como una base clave para avanzar en la transformación digital.

Financiamiento para acelerar el proceso

En paralelo al diagnóstico, el Gobierno de San Juan, lanzó el Programa de Fortalecimiento de la Economía del Conocimiento, con foco en la adopción de IA.

La iniciativa contempla un fondo total de $300 millones en aportes no reembolsables, con un tope de hasta $15 millones por empresa. El esquema cubrirá hasta el 70% del costo de cada proyecto, mientras que el 30% restante deberá ser aportado por la firma beneficiaria.

El objetivo es reducir una de las principales barreras que enfrentan las MiPyMEs: el acceso al financiamiento para invertir en tecnología. En ese marco, la herramienta busca transformar el interés detectado en el diagnóstico en proyectos concretos, con impacto en productividad y competitividad.