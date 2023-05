El influencer argentino Santiago Maratea inició una colecta para ayudar a solventar las deudas del Club Atlético Independiente, y la misma ha generado una gran polémica en las redes sociales. En esta ocasión, un hombre que se mostraba orgulloso tras realizar una transferencia de dinero al equipo de sus amores, fue escrachado públicamente por su ex pareja por no pagar la cuota alimentaria a su hija.

El hombre, identificado como Luciano, publicó en su historia de Instagram que había donado 5.000 pesos para el Club Atlético Independiente. Sin embargo, su ex pareja, Ana, lo escrachó públicamente por no pagar la cuota de alimentos a su hija.

Nicolás Legui recopiló el intercambio entre la pareja en su cuenta de Twitter, en la que Ana le escribió a Luciano: "Ah mirá Luciano, tenés plata para eso, no? Pero para la mantención de la nena no tenés nunca. Ayer te pedí para las zapas de Luchi y me sacaste de vuelo".

Luciano respondió de manera desafiante: "Ya empezás. Es mi plata y la gasto en lo que quiero". A lo que Ana respondió con ironía: "Seguí así que vas bien".

Ana decidió entonces publicar en sus propias redes sociales lo ocurrido, y su publicación se volvió viral. Muchos usuarios de Twitter expresaron su descontento con Luciano, afirmando que "ni Moyano era tan garca", o que "5 lucas tampoco es la guita".