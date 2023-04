¿Dirigente? Kun Agüero analizó profundamente lo que ocurre en Independiente

El dramático presente de Independiente hizo que el Kun Agüero hablara del tema y no se guardara nada. El exfutbolista argentino llevó a cabo una transmisión en vivo por Twitch, sitio en el que aprovechó para soltar todo lo que opina sobre la actualidad del club de Avellaneda. Entre tantas cosas importantes que nombró, dejó en claro que no ingresará a la política del "Rojo", ya que le daría un "patatús" de ser así. Claro, haciendo alusión a su problema de salud.

"Es muy triste lo que pasa en el club, porque ustedes no saben el dinero que entró en los últimos 10 años. Si empezamos a hacer cuentas, el dinero que entró en Independiente es una locura. Estamos hablando de 30 millones de los míos. A Ustari lo venden a 10 millones de euros, que ponele que sean otros 12 millones de dólares, después estaba Germán Denis, no sé si se acuerdan también. No sé si Rigoni un poco más tarde. Frutos, no sé si pagaron 8 millones. Yo creo que, fácil, Independiente llegó a 50 millones de dólares en dos años", destacó Agüero.

Luego, Sergio también agregó: "¿Cuánto puede llegar a salir la cancha? ¿10 millones de dólares? Bueno, te quedan 40. Y encima después tenés que vendieron a Tagliafico, a Barco, a Meza, a Biglia. Meza por 15 millones. Yo no puedo estar en todas. Me gustaría estar en Independiente, pero hay tanta gente metida ahí adentro que, creo que... soy totalmente sincero, no confío en nadie. Eso está claro ¡En nadie, en nadie, en nadie! Y lo vi al Bocha, a Bochini, él fue mi entrenador de chico. Él fue el que siempre me bancó. Él fue mi entrenador con carrica".

Contundentes palabras del Kun Agüero

"Hay mucha gente metida ahí. Es muy difícil meterte ahí. Y si vos te metés ahí, tenés que lidiar con toda esa gente, que ya está metida ahí adentro, tenés que entrar, echar a todo el mundo, armar todo nuevo. La verdad, yo no sé. En este sentido no confío en nadie. Un día uno te propone una cosa, al otro día otra. Acá no va en el prometer y prometer. Mucho no estoy enterado. Si me empiezo a enterar de cosas, primero prefiero estar yo bien, mi salud. Imagínense que me caliento jugando a los jueguitos, si me meto ahí me agarraría un patatús. Creo que quedaría más pelado que Guardiola, imagínense. Y creo que bajaría 20 kilos. Flaco, pelado, me echan de casa. Un desastre", sostuvo el Kun.

Para cerrar, el Kun Agüero aportó: "Lo que tiene que hacer es las cosas bien. Una cosa es salvar al club de las deudas, pero la otra es proteger a los jugadores, mantenerlos, para que el club siga creciendo. Porque por más de que vos salves económicamente al club, pero el equipo sigue perdiendo, es una mierda. O sea, es todo una mierda. Lo primero que no se debe hacer, opinión mía, para este nuevo Doman y toda esta gente, lo primero es no descuidar a los jugadores de fútbol. Por más que vos hagas, por más que vos consigas 100.000 sponsors, cancelemos deuda, pero si el equipo pierde, ¿sabés lo que van a decir los sponsors?".