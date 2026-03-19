Una mujer de 55 años fue encontrada muerta en el asiento de un micro de larga distancia que llegó a la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, tras haber partido desde Buenos Aires. El hecho generó conmoción y es investigado por las autoridades.

El hallazgo ocurrió este miércoles alrededor de las 9.20, cuando la unidad arribó a la terminal de ómnibus ubicada sobre la avenida Quaranta. Fue el chofer quien advirtió la situación al intentar despertar a la pasajera, que ocupaba el asiento 20, y notar que no reaccionaba.

De inmediato intervino personal policial de la comisaría jurisdiccional y efectivos del Comando Táctico Especial, quienes constataron que la mujer no presentaba signos vitales. También se solicitó la presencia de un médico y del equipo de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La víctima fue identificada como Mariana Pizarro, una reconocida docente, actriz y activista cultural vinculada a la Universidad Nacional de Misiones, donde se desempeñaba como coordinadora de un programa teatral en la región de Oberá.

Hasta el momento no se informaron las causas del fallecimiento y la Justicia ordenó la realización de una autopsia para determinar qué ocurrió durante el viaje.