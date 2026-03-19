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Encontraron muerta a una mujer en un colectivo de larga distancia en Misiones
POR REDACCIÓN
Una mujer de 55 años fue encontrada muerta en el asiento de un micro de larga distancia que llegó a la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, tras haber partido desde Buenos Aires. El hecho generó conmoción y es investigado por las autoridades.
El hallazgo ocurrió este miércoles alrededor de las 9.20, cuando la unidad arribó a la terminal de ómnibus ubicada sobre la avenida Quaranta. Fue el chofer quien advirtió la situación al intentar despertar a la pasajera, que ocupaba el asiento 20, y notar que no reaccionaba.
De inmediato intervino personal policial de la comisaría jurisdiccional y efectivos del Comando Táctico Especial, quienes constataron que la mujer no presentaba signos vitales. También se solicitó la presencia de un médico y del equipo de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.
La víctima fue identificada como Mariana Pizarro, una reconocida docente, actriz y activista cultural vinculada a la Universidad Nacional de Misiones, donde se desempeñaba como coordinadora de un programa teatral en la región de Oberá.
Hasta el momento no se informaron las causas del fallecimiento y la Justicia ordenó la realización de una autopsia para determinar qué ocurrió durante el viaje.