Entró en vigencia la Ley Lara y abandonaron a decenas de pitbulls en una semana

Los proteccionistas de animales están viendo un aumento sin precedentes de abandono de perros grandes y sobre todo de pitbulls en calles sanjuaninas. En solo una semana todos han tenido que acudir al rescate de animales que aparecían solos en distintos puntos y creen que se debe a que ya es obligatorio el chipeo y castrado de los mismos.

Es que desde el jueves 22 todos los que tengan perros puedan encuadrarse entre perros potencialmente peligrosos están obligados a cumplir con las obligaciones que plantea la Ley Lara. Ese día terminó el periodo de gracia de 90 días para ponerse al día que habilitaron desde la reglamentación en marzo de la norma.

Algunos de los perros rescatados y asistidos por voluntarios sanjuaninos.

Emilia Merino, a cargo de uno de los refugios más importantes de la provincia y donde además rehabilitan a perros involucrados en causas judiciales, dijo que la situación se ha vuelto “impresionante”. La voluntaria contó que de los 61 perros que tiene, algunos en tratamiento, otros en adopción, “25 son pitbulls que hemos rescatado en esta semana”. Luciano Castro, también voluntario aunque con una infraestructura menor, recibió un número similar en los últimos días: más 12 animales de raza grande. Antes de que entrara en vigencia la ley solo rescataban uno o dos animales de raza al mes.

El mayor problema, coincidieron los voluntarios, está en que personas que han tenido los animales durante años, ante el miedo o no poder hacerse cargo del gasto, deciden dejarlos en la vía pública. “Son perros que están asustados, muchas veces son atropellados o causan accidentes y hasta pueden actuar de manera violenta porque no saben moverse solos”, explicó Merino. También temen una epidemia de sarna que pueden causar debido a que no podrán alimentarse solos.

La insensibilidad de los propietarios ha dejado sorprendido a los voluntarios. “Un perro que llegó se sienta y da la patita, es educado, es evidente que estaba bien cuidado”, relató Merino. Otros no han tenido la misma suerte y cuando los recuperan están flacos y enfermos. “Algunas personas los dejan para que se mueran y hoy me llamó un hombre y me dijo que quería una ‘vacuna’ para dormir un dogo. Estamos viendo cosas impresionantes”, ejemplificó Castro.

Si bien los proteccionistas están trabajando el doble para poder rescatar los perros, no dan abasto para poder recibir los animales. Merino cuenta con la infraestructura para recibirlos, pero está al límite y asegura que prácticamente no tiene ayuda para la alimentación. “Desde Ambiente, cuando nos reunimos hace unas semanas, nos dijeron que íbamos a tener asistencia para castrar y chipear a los animales, porque estamos entre las ONG registradas”, explicó la voluntaria.

Pero otras promesas no han tenido respuesta, como la de los legisladores que redactaron la ley que aseguraron que iban a acercar fondos. Tampoco han logrado que los animales que llegan por causas judiciales tengan la asistencia de sus ex propietarios que requieren.

Por su parte, Luciano Castro aseguró que trabajan junto a otras voluntarias mucho más a pulmón. “Tenemos familias que quieren y cuidan a la raza que las tienen en tránsito, pero para poder darlos en adopción los tenemos que castrar y chipear, que son los costos que los dueños ahora no quieren enfrentar y no damos abasto”, explicó. Registrar a los animales cuesta entre $2.500 y $4.000, dependiendo de la veterinaria, y si bien pueden esterilizar en los quirófanos públicos, conseguir turno a veces es complejo.

Otro problema que se han encontrado es la dificultad para colocar perros de razas más grandes en casas de familia. Los cachorros de tamaño menor se han vuelto los más buscado porque si bien la ley nombra algunas razas como potencialmente peligrosas, también aclara que puede abarcar a mestizos que cumplan ciertas características.

Qué dice la ley que deben cumplir los propietarios

La Ley de Tenencia Responsable de Perros Potencialmente Peligrosos plantea una serie de obligaciones que deben cumplir los propietarios. Si no lo hacen pueden recibir multas que irían hasta los $15.000. Los principales puntos son el chipeo de cada animal para incluirlo en un registro provincial de perros, esterilización y tenencia en lugares cerrados o, en caso de salir, que lo hagan con bozal y correa adecuada.

Si bien la ley se redactó tras el caso de Lara Agüero, la niña de 9 años que murió tras ser atacada por un pitbull, no se aplica solo a esta raza. Según publicaron, es para todos aquellos animales que por su peso, mordida y fuerza puedan entrar en la clasificación.

La sanción está vigente desde marzo de este año, cuando dieron un plazo de 90 días para que los dueños regularizaran la situación. El objetivo era que al ser gradual no se diera el escenario que temían los proteccionistas y finalmente pasó: muchas personas eligieron abandonar sus mascotas en lugar de pagar el chipeo y conseguir el turno para esterilizarlos.

