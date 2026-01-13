Cultura y Espectáculos > Violencia y competencia
Escándalo en Villa Carlos Paz: actores protagonizan pelea previa a obra
POR REDACCIÓN
Un hecho de descontrol se vivió en el ambiente teatral de Villa Carlos Paz cuando dos actores se enfrentaron a golpes en plena vía pública instantes antes de una función programada para la noche del sábado. EL violento cruce fue entre dos integrantes del elenco de Felices los 4, la comedia liderada por Alejandro "Huevo" Müller, que terminó con golpes y una intervención urgente de la producción minutos antes de levantar el telón. Se tratan de Pablo Sórensen y Héctor Pazos.
Según los primeros reportes, la pelea se originó por una fuerte discusión personal entre los involucrados, cuyo trasfondo no quedó del todo claro en los registros iniciales, aunque testigos hablaron de tensiones acumuladas desde días previos entre los artistas. La gresca comenzó con insultos y terminó con empujones y golpes antes de que la producción del teatro y asistentes intervinieran para separar a los protagonistas.
El altercado se produjo en las cercanías de uno de los espacios teatrales más concurridos de la ciudad, donde a esa hora era habitual la presencia de artistas y público que se preparaba para asistir a la función estelar de la temporada. En cuestión de minutos, se reunió un grupo de personas que intentó calmar los ánimos y evitar que la pelea escalara.
Representantes del elenco y parte de la producción aclararon luego que, pese al incidente, la obra se llevó a cabo con normalidad, aunque no se descartaron medidas internas disciplinarias contra los actores involucrados. El episodio, además, generó comentarios en redes sociales, con posteos y críticas de usuarios que se solidarizaron con ambos artistas o expresaron su asombro por la situación.
Hasta el momento no se confirmaron detenciones ni intervención policial formal, y las fuentes consultadas indicaron que la organización del teatro gestionó la separación de los actores para que la presentación se desarrollara sin mayores contratiempos.
