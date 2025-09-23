Economía > Finanzas
Este martes, el dólar bajó $45 en el Banco Nación
POR REDACCIÓN
El dólar oficial operó a $1.338,06 para la compra y a $1.391,95 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete bajó $45 a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta.
En medio de un mejor clima financiero por el ap oyo del gobierno de EEUU al programa económico y la baja de retenciones, las reservas brutas internacionales cortaron una racha de cuatro caídas al hilo al subir u$s58 millones y ubicarse en los u$s39.176 millones.
Mientras tanto, la tasa nominal anual TAMAR volvió a subir, desde el 47,56% al 48,19% (59,36% a 60,32% en términos efectivos).
- En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cedió otros $39 y terminó a $1.369.
- El dólar blue se vendió a $1.410 para la venta y la brecha con el oficial se ubicó en el 3%.
- El dólar MEP cotizó a $1.405,02 y la brecha con el oficial quedó en el 2,6%.
- El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.415,72 y la brecha con el oficial operó en el 3,4%.
- El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,50.
- El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.387,78, según Bitso.
- El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.856, según Binance.
Confirmaron el juicio en ausencia contra los 10 acusados iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA
Confirmaron el juicio en ausencia contra los 10 acusados iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA
El programa de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada tras polémicos comentarios sobre la explotación política del asesinato del activista Charlie Kirk, regresará al aire el martes, confirmó Disney. La medida había generado un debate sobre la libertad de expresión y la presión de autoridades estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó duramente a la ONU y a varios aliados, como Francia, Reino Unido y Canadá, por reconocer al Estado palestino. Según Trump, la medida constituye un “premio” a Hamas por sus atrocidades y criticó la falta de acción del organismo internacional frente a conflictos globales.
La Selección argentina Sub 20 debutará el 28 de septiembre en Chile con el objetivo de retener su condición de máximo campeón histórico del torneo. Con seis títulos y ausencias de jugadores en Europa, el equipo dirigido por Diego Placente buscará superar a rivales como Italia, Brasil y Francia en la XXIII edición del Mundial juvenil.