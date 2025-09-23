El dólar oficial operó a $1.338,06 para la compra y a $1.391,95 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete bajó $45 a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta.

En medio de un mejor clima financiero por el ap oyo del gobierno de EEUU al programa económico y la baja de retenciones, las reservas brutas internacionales cortaron una racha de cuatro caídas al hilo al subir u$s58 millones y ubicarse en los u$s39.176 millones.

Mientras tanto, la tasa nominal anual TAMAR volvió a subir, desde el 47,56% al 48,19% (59,36% a 60,32% en términos efectivos).