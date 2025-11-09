El domingo 9 de noviembre de 2025, Boca Juniors y River Plate protagonizaron el Superclásico correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Clausura en La Bombonera, con un partido cargado de emociones y puntos clave para la pelea por el campeonato y la Tabla Anual.

Los fanáticos de ambos equipos vivieron la jornada con mucha pasión, acompañada por una gran cantidad de memes que inundaron las redes sociales desde temprano. Uno de los temas más comentados fue la presencia de la cantante Dua Lipa, quien ofreció recitales en el Estadio Más Monumental durante el mismo fin de semana.

En medio del clima futbolístico, la confirmación del entrenador Marcelo Gallardo de salir con una línea de cinco defensores generó una oleada de bromas y comentarios entre los usuarios en internet.

El partido avanzó y, antes del descanso, Exequiel Zeballos amplió la ventaja para Boca con un gol que resaltó su buen momento, acompañado por la icónica vincha que lleva puesta y que se volvió tema de conversación entre los hinchas.

Al comenzar el segundo tiempo, Gallardo decidió ingresar a Juanfer Quintero para intentar revertir el resultado, pero fue Boca quien mantuvo el control. Con una asistencia destacada del Changuito desde el fondo, Miguel Merentiel marcó el segundo gol para el Xeneize y sentenció el 2-0.

La combinación del juego en la cancha y la creatividad de los seguidores en las redes sociales convirtió al Superclásico en una jornada inolvidable, donde el humor y la pasión por el fútbol se fusionaron para darle un toque especial a esta nueva edición del clásico más importante del fútbol argentino.

Los memes