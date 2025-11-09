River perdió 2-0 el Superclásico en la Bombonera y dejó prácticamente en suspenso su boleto a la Copa Libertadores 2026, que ahora deberá definir el próximo fin de semana ante Vélez en Liniers. El resultado negativo fue un golpe duro para el equipo, pero la decisión de Marcelo Gallardo de no presentarse a la conferencia de prensa profundizó aún más el malestar que atraviesa el club.

A pocos días de haber celebrado su renovación de contrato, el entrenador volvió a esquivar los micrófonos, tal como había hecho tras la sorpresiva derrota 1-0 ante Gimnasia en el Monumental. En aquella ocasión, su silencio también llamó la atención; esta vez, el impacto fue mayor por la relevancia del Superclásico y por la necesidad de respuestas en un momento crítico.

Gallardo solo había hablado en público junto al presidente electo de River, Stefano Di Carlo, cuando se anunció la extensión de su vínculo. Allí aseguró tener “fuerzas para sacar a River de la crisis”, un mensaje que hoy contrasta con su postura hermética tras la caída ante Boca. En el club admiten que el silencio del entrenador genera ruido y alimenta especulaciones sobre su estado anímico y sobre la interna del plantel.

Mientras tanto, River ya mira al próximo compromiso: visitará a Vélez por la fecha 16 del Torneo Clausura el fin de semana del 17 de noviembre. La Liga Profesional aún no confirmó día ni horario oficial. El partido será decisivo para las aspiraciones del Millonario, que tendrá su última oportunidad para mantenerse en la pelea por un lugar en la Copa.