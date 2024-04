En San Juan, al igual que en el resto del país, los casos de dengue siguen en aumento y hay alarma por esta situación sanitaria. En la provincia ya existen 620 casos confirmados, otros 300 en estudio y un solo fallecimiento. En este marco, estiman que el pico de casos se dé a mediados o fines de abril.

El dato lo confirmó en rueda de prensa la jefa del Departamento de Medicina Sanitaria, Cecilia Clavijo, quien dijo que “el pico esperado es para abril, para mediados o fines, y estamos camino a eso”.

En este sentido, cabe recordar que fue el propio ministro de Salud de San Juan, Amilcar Dobladez, quien dijera que la estimación máxima de casos que podría haber en la provincia rondaría los 1.500. Con la cantidad de personas infectadas actualmente, la provincia está a mitad de la ola estimada.

El potencial hecho de que los infectados de dengue lleguen a su punto culmine en las próximas semanas está atada a varias razones, como son las medidas de desinfección en puntos clave que se vienen realizado desde las distintas áreas de gobierno, tanto provincial como municipal; como las medidas de prevención que llevan adelante los sanjuaninos con la limpieza de cacharros de agua o el uso de repelentes. Y la última de estas es la llegada del frío, que evita la proliferación de casos.

En este último punto, Clavijo fue clara al explicar que si bien el frío ayudará, no evitará que haya nuevos positivos de dengue. “El mosquito no se elimina nunca, el mosquito va a persistir. Si demuestra una menor actividad en los meses fríos, pero puede haber casos, aunque aislados, no tan en exponencial como ahora”, aclaró la funcionaria.

Síntomas de dengue

Fiebre alta mayor a 39°c.

Dolor de Cabeza fuerte

Náuseas y vómitos persistentes.

Dolor detrás de los ojos

Dolores intensos de articulaciones y de los músculos.

Aparición de Manchas en la piel.

Picazón

Signos de alarma

Dolor abdominal intenso

Vómitos persistentes.

Sangrado de mucosas.

Hipotensión (Presión Baja).

Somnolencia o Dificultad para despertar

Ante la presencia de todos o algunos de estos síntomas se debe concurrir al Centro de Salud Pública o Privada más cercana.