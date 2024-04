Hace casi dos semanas comenzó el otoño en el hemisferio sur y, según el climatólogo Germán Poblete, en San Juan podría tener días con temperaturas extremas, tanto frías como cálidas, casi de verano.

El especialista explicó a DIARIO HUARPE que, astronómicamente, el otoño comenzó el 20 de marzo y agregó que desde esa fecha los días tienen unas 12 horas de sol. Con respecto a las temperaturas que se presentarán en los próximos días, explicó que en esta semana se presentará una racha de días "más otoñales" con temperaturas máximas de menos de 30° C.

Poblete agregó que se espera que en los próximos días haya una especia de vaivén entre días frescos y otros más cálidos, "pero cada vez irán haciéndose más largos los intervalos otoñales y más cortos los episodios calurosos", explicó.

Igualmente, el especialista explicó que es posible que haya días que no tendrán temperaturas agradables, sino que se presentarán temperaturas extremas con Zonda y mucho calor y jornadas con frío polar, como si se estuviera en el invierno más crudo.

"Todo es posible en este marco de cambio climático a nivel global. Están pasando fenómenos extremos en todo el mundo que no podemos escapar", aseguró Poblete y agregó que "a fines de abril o principios de mayo no podemos descartar una invasión de frío polar. Estoy hablando de que el clima se ha vuelto extremo, por lo tanto, no podemos descartar ninguno de esos episodios", se explayó.