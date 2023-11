A un mes de que Marcelo Orrego asuma como nuevo gobernador develó parte del equipo que lo acompañará desde el principio de su gestión. Para llegar a este punto hubo reuniones frenéticas en los últimos días para ubicar a los dirigentes en los puestos en que mejor se desempeñarán gracias a su recorrido profesional y político. Algunos nombres eran una fija, mientras que otros generaron sorpresa.

Con la confirmación de los nombres del gabinete de Marcelo Orrego queda a la vista que el gobernador electo busca apoyarse en nombres de confianza que lo vienen acompañando en el proyecto, casi desde el principio, cuando se convirtió en intendente de Santa Lucía. Por esto es que las primeras líneas que se revelaron son dirigentes casi fundacionales del orreguismo.

De este modo, no sorprende que Emilio Achem será el que esté al frente de la Secretaría General de Gobierno y seguirá siendo la mano derecha política de Marcelo Orrego.

También era un secreto a voces que Roberto Gutiérrez se hiciera cargo del ministerio de Hacienda y Finanzas porque es ladero en la gestión económica de Orrego desde que se convirtió en intendente de Santa Lucía. Tan así es que fue el enviado del propio gobernador electo para que encabece las reuniones de transición con los distintos ministerios del actual gobierno que encabeza Sergio Uñac.

Sí generó sorpresa la confirmación de Gustavo Fernández como ministro de Producción, pues el dirigente de Dignidad Ciudadana no es un puro orreguista de la primera hora, pero sí en los últimos días fue ganando consideración en Marcelo Orrego en asuntos relacionados con la economía. Además, su paso por la dirigencia gremial empresarial de la Unión Industrial de San Juan lo posiciona como un hombre de experiencia.

En el Ministerio de Educación asumirá Silvia Fuentes. Licenciada en Educación egresada de la Universidad Católica de Cuyo, fue directora de Educación de Santa Lucia desde el 2011 al 2019 y desde ese año a la actualidad es concejal en la actual gestión de José Orrego.

Amilcar Dobladez estará al frente, del Ministerio de Salud Pública. Es médico cirujano recibido de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el 2019 es parte de los equipos técnicos de Marcelo Orrego.

El resto de los funcionarios venían sonando como probables integrantes del gabinete, pero sin mayores confirmaciones hasta hoy.

“Siempre he creído en el trabajo y esfuerzo en conjunto y no en las individualidades. Con eso en mente estamos conformando el equipo que estará trabajando por el futuro de los sanjuaninos. Los profesionales que he designado han demostrado a lo largo de sus trayectorias personales y profesionales tener las aptitudes necesarias, junto a una arraigada vocación de servicio, para poder llevar adelante este desafío”, afirmó Orrego al respecto de la confirmación del gabinete.

