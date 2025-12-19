Este viernes 19 se desarrolla la novena edición del Sanjuanino Solidario 2025. En la previa a la gran final, los cuatro finalistas comenzaron a llegar al estudio de HUARPE TV y compartieron los minutos previos marcados por el nerviosismo y la ansiedad propios de una noche decisiva.

Cerca de las 18 horas arribó Mariela Recabarren, representante de la Asociación Guerreros por La Vida. Luego fue el turno de Antonio Suárez, presidente de la Asociación Civil Unidos por el Parkinson, quien llegó acompañado por Elsa Garro, primera vocal de la institución. Minutos después se sumó María Luisa Frías, referente del Merendero y Comedor Jehová Jireh. Mientras aguardaban la llegada de la finalista de Rescate Equino, Analía Brizuela, los tres finalistas junto a sus acompañantes se sentaron alrededor de una mesa grande dispuesta en el estudio.

Entre nervios, contestando los mensajes previo al inicio del programa.

Allí compartieron café y mantuvieron charlas distendidas sobre las expectativas de la noche, el trabajo que realizan en sus respectivas instituciones y el impacto que tuvo para cada uno haber llegado a la instancia final del certamen. Aunque el clima fue relajado, la expectativa por el inicio del programa estuvo presente en cada intercambio.

“Tenemos más ansiedad que nervios”, comentó Recabarren entre risas, y agregó que “es bueno el Sanjuanino Solidario porque nos permite dar a conocer nuestro proyecto a otras personas”. Desde Unidos por el Parkinson, Garro también expresó las sensaciones del momento: “Estamos nerviosos, pero es lindo estar acá”.

Con el correr de los minutos, el movimiento en el estudio comenzó a intensificarse. Técnicos y producción iniciaron la colocación de micrófonos, realizaron pruebas de sonido y ubicaron a cada finalista en su respectivo lugar para salir al aire. Los participantes se prepararon para dar inicio formal al programa, ajustando detalles y recibiendo indicaciones del equipo.

La gran final comenzará a las 19 y se extenderá hasta las 21 horas, momento en el que se conocerá al ganador del Sanjuanino Solidario 2025. El certamen, que ya es un clásico en la provincia, vuelve en esta edición a poner en primer plano a quienes trabajan todos los días por los demás, en una noche con entrevistas, móviles en vivo, testimonios y material audiovisual que celebrará el compromiso social de la comunidad sanjuanina.