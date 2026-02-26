Alerta amarilla en San Juan: el SMN advierte por tormentas fuertes para el jueves y viernes

Según el informe oficial del organismo, el tiempo en la provincia comenzará a mostrar inestabilidad desde las primeras horas. Para hoy, jueves 26 de febrero, se espera una mañana con cielos parcialmente nublados y una temperatura agradable de 21°C. Sin embargo, la situación cambiará radicalmente hacia la tarde, cuando se prevé la llegada de tormentas aisladas.

El momento más crítico de la jornada se concentrará durante la noche del jueves. El SMN pronostica tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 40% y el 70%. Las temperaturas descenderán hasta los 24°C durante la noche. Los vientos soplarán mayormente del sector oeste (NO, E y SO) con velocidades que se mantendrán entre los 7 y 12 km/h, sin que se esperen ráfagas significativas.

El mal tiempo se extiende al viernes

La inestabilidad persistirá durante la jornada del viernes 27. El día comenzará con tormentas aisladas durante la madrugada (con temperaturas de 18°C) y mejorará momentáneamente por la mañana, cuando el cielo se presente mayormente nublado y la temperatura alcance los 23°C.

No obstante, el alerta se reactiva con fuerza durante la tarde del viernes, donde nuevamente se esperan tormentas, con una alta probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. La temperatura máxima será de 27°C. Para cerrar la jornada, durante la noche se mantendrá la inestabilidad con tormentas aisladas y un termómetro que marcará los 22°C.

En cuanto a los vientos para el viernes, se esperan direcciones variables predominantes del sector sur y noreste (SO, SE y NE), con velocidades que podrían alcanzar entre los 23 y 31 km/h durante la mañana y la noche, por lo que se recomienda asegurar objetos que puedan volarse.

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda a los residentes de San Juan:

