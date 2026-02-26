El Ministerio de Justicia resolvió aceptar el pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) y designará veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para relevar documentación y verificar información contable y financiera ante presuntas irregularidades administrativas. La resolución se hará oficial en las próximas horas, según confirmaron fuentes oficiales.

La medida prevé la designación de tres profesionales (dos abogados y un contador) que tendrán como tarea acceder a los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025 y reconstruir la estructura financiera de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Desde el Gobierno remarcaron que se trata de una veeduría y no de una intervención, por lo que no implica desplazamiento de autoridades.

El pedido fue formalizado por la IGJ a través de una resolución firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, luego de advertir lo que calificó como “graves irregularidades”. El organismo sostuvo que la AFA no presentó el balance correspondiente a 2025 en tiempo y forma y que la documentación entregada fue parcial, pese a los requerimientos y plazos otorgados.

Entre los puntos centrales de la auditoría figura la revisión integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo la compra de inmuebles, equipamiento, designación de autoridades y convenios con terceros. También se analizarán las relaciones comerciales y financieras con empresas vinculadas a la comercialización de derechos deportivos y operaciones financieras, como la firma TourProdEnter y otras sociedades relacionadas.

El foco estará puesto en reconstruir el flujo de fondos, incluidas eventuales remesas internacionales, y verificar el cumplimiento de las normas legales y estatutarias. Desde el Ministerio señalaron que los veedores “obtendrán y verificarán la información que no fue presentada” ante la negativa de la entidad a entregar la totalidad de la documentación requerida.

En paralelo, la IGJ rechazó el intento de la AFA de inscribir un cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires, al constatar que la sede declarada no funcionaba como centro efectivo de administración. Según el organismo, la entidad mantiene su sede social en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y continúa bajo su jurisdicción.

Desde la conducción de la AFA aseguran que los estados contables fueron aprobados en asamblea y que existe cumplimiento impositivo vigente. No descartan judicializar la veeduría una vez formalizada la resolución.

El trasfondo político incluye la tensión entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol, en medio de las indagatorias judiciales de Tapia y del tesorero Pablo Toviggino por presuntas irregularidades tributarias denunciadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En la Casa Rosada sostienen que la medida se enmarca en las facultades de fiscalización previstas por la ley y que no implica sanción, mientras avanza el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), modelo que el oficialismo impulsa como alternativa al esquema actual.