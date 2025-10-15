Una ferretería de la zona de Rawson abrió la búsqueda laboral para incorporar un auxiliar de ferretería, destinado a colaborar en distintas tareas del local y del depósito. La convocatoria está dirigida a personas responsables, organizadas y con buena disposición para el trabajo en equipo.

Según informaron desde la empresa, las principales tareas del puesto incluyen asistir en el orden y la clasificación de pedidos, mantener el depósito y el galpón en condiciones limpias y organizadas, colaborar con el mantenimiento general, brindar apoyo en el mostrador y participar en el control de stock.

El horario de trabajo será de lunes a sábados, de 8 a 12:30 horas, en la zona de Rawson. Se trata de una oportunidad para quienes buscan desempeñarse en un entorno dinámico, con posibilidad de aprender y desarrollarse dentro del rubro.

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico eichar.hr@gmail.com, indicando en el asunto “aux. ferretería”.