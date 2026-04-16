En un exhaustivo balance presentado por Fiduciaria San Juan, se reveló el fuerte impacto del financiamiento estatal en la economía local durante los últimos dos años. Según el informe oficial, desde el inicio de 2024 hasta fines de marzo de 2026, el organismo otorgó un total de $11.327 millones distribuidos en 275 créditos destinados a promover el desarrollo productivo de la provincia.

El presidente de la entidad, Gustavo Gelusini, explicó que estas herramientas financieras buscan facilitar el acceso al crédito a quienes invierten y generan empleo en San Juan, utilizando el fideicomiso como herramienta central de gestión.

El financiamiento se dividió en líneas estratégicas para cubrir las necesidades del empresariado sanjuanino. Entre los rubros más beneficiados se encuentran la adquisición de maquinaria (Bienes de Capital), la compra de mercadería para reventa y el auxilio para contingencias climáticas o sanitarias en los viñedos.

Desde el organismo, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, destacaron que el objetivo es brindar asesoramiento técnico y financiero. Las líneas de crédito no solo cubren el funcionamiento operativo de las empresas (Capital de Trabajo), sino que permiten la modernización tecnológica a través del fideicomiso agroindustrial, clave para la competitividad de San Juan en el mercado nacional e internacional.

Evolución del financiamiento

El crecimiento de la masa prestable fue notable año tras año:

Año 2024: Se analizaron 141 solicitudes con un desembolso total de $4.199 millones. Gran parte se destinó a la compra de insumos y mercadería, además de una fuerte inversión en Bienes de Capital y el combate contra la plaga Lobesia Botrana.

Año 2025: El monto se incrementó significativamente, alcanzando los $6.295 millones para 105 solicitudes. En este periodo tomó relevancia la línea FONDEFIN para Bienes de Capital y el apoyo a proyectos turísticos y agroindustriales.

Primer trimestre de 2026: Hasta el 27 de marzo, ya se han aprobado 29 solicitudes por un total de $832 millones, manteniendo la dinámica de apoyo al capital de trabajo y adquisición de fertilizantes.

El dato

Fiduciaria San Juan es una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). Su objetivo es promover el desarrollo productivo y económico de la provincia facilitando el acceso al financiamiento a quienes invierten, producen y generan empleo en San Juan.