La FIFA anunció un cambio trascendental en sus reconocimientos anuales al fútbol: los premios The Best serán sustituidos a partir de 2026 por una nueva gala organizada en conjunto con el Consejo de Deportes de Dubái. Esta ceremonia, que será la única oficial de la FIFA para premiar a los mejores jugadores, equipos y logros dentro y fuera de las canchas, se llevará a cabo en la ciudad emiratí.

El acuerdo fue firmado durante la Cumbre Mundial del Deporte en Dubái, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Consejo de Deportes de Dubái. También participó el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, príncipe heredero de Dubái y ministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos.

En un comunicado oficial, la FIFA explicó que esta nueva ceremonia reunirá a las figuras más destacadas del fútbol masculino y femenino para reconocer los éxitos de la temporada anterior. Sobre esta transformación, se indicó que el premio The Best dejará de existir para dar lugar a esta innovación conjunta.

Gianni Infantino destacó la alianza con Dubái afirmando: “Estamos encantados de unir fuerzas con Dubái, una ciudad que vive el fútbol con devoción, para desarrollar este acto de primer nivel. Estos premios del fútbol mundial serán mucho más que una ceremonia: se trata de una forma innovadora de rendir homenaje al fútbol y reconocer oficialmente a las personas que mejor han rendido dentro y fuera de los terrenos de juego”.

Por su parte, el jeque Mansoor valoró la colaboración y el papel que Dubái desempeña en el fútbol global: “Nos complace anunciar este nuevo acuerdo, que pone de manifiesto nuestra colaboración permanente y refleja el notable papel que desempeña Dubái en el fútbol mundial. También destaca el rol de Dubái en el desarrollo del fútbol en todo el planeta y en el futuro del deporte más importante y popular del mundo”.

El Consejo de Deportes de Dubái ha mantenido una sólida relación con la FIFA, que ha resultado en numerosas iniciativas de impacto para el fútbol mundial, según señaló el jeque Mansoor. Además, aseguró que Dubái cuenta con los recursos y el compromiso necesarios para impulsar el desarrollo del deporte a nivel internacional.

En cuanto a los detalles sobre categorías, nominaciones, selección de premiados y fechas, se informó que serán anunciados próximamente, dejando abierta la expectativa sobre cómo se estructurará esta nueva premiación que marcará un antes y un después en la historia de los reconocimientos futbolísticos oficiales.

Es importante recordar que Lionel Messi y Aitana Bonmatí fueron los máximos ganadores de los premios The Best, con tres galardones cada uno en las categorías masculina y femenina respectivamente, que hasta ahora competían con el prestigioso Balón de Oro de la revista France Football.