Este fin de semana, deportistas de alto rendimiento que tendrán la camiseta puesta por San Juan, medirán sus habilidades y talentos todo el fin de semana en diferentes pruebas y disciplinas en varios puntos del país.

Para comenzar, en el trail estará Andrea Názara quien volverá a correr la Bariloche 100, prueba que la consagrara campeona argentina en distancia long en 2025. Este año lo hará en 57K luego de disputar 24K en la Ultra Alpina en Córdoba, el fin de semana anterior.

La distancia real de la carrera será de 57,2 km con una altimetría de 2.500 metros positivos, haciendo cumbre en tres cerros (San Martín, Bella Vista y Otto). Se pondrá en marcha desde la base del Cerro Catedral a la ocho de la mañana del sábado 14 de marzo. El recorrido tiene 3% de asfalto, 16% de ripio y 81% de senderos.

Mientras que en pádel, unas 237 parejas de todo el país, dará inicio la Liga Argentina de pádel de menores, que tendrá a Catamarca como y que contará con la presencia de siete jugadores sanjuaninos. Oriana Zamira Giménez Carrión, de Albardón junto a Aitana Grumelli, de General Pico, La Pampa en la categoría Sub 16ª, enfrentan a Lola Sagorski (Las Varillas, Córdoba) y María Candelaria Aguirre (Catamarca). En categoría Sub 14 A, Julieta Gómez Dalmónego (Media Agua) en pareja con Alma Rivas (Lobos, Buenos Aires) jugarán contra Emma Buraglia (Entre Ríos) y Delfina Trupiano (Santa Fe).

Yaser Naím Deche (Rawson) y Francisco Ormeño Giménez (Rivadavia) en categoría Sub 14 B Masculino enfrentan a los tucumanos Lisandro Godoy y Joaquín Zelaya. Giuliano Gordillo (Rawson) – Néstor Giménez (Albardón) en Sub 12 Masculino se medirán con Felipe Holzmann y Bautista Merino (Buenos Aires) y en la misma categoría estará presente el caucetero Enzo Cáceres Gómez junto al riojano Francisco Tello Quintela, quienes tienen pase directo a la siguiente ronda.

Por su parte, el básquet, tendrá al base Juan Martín Guerrero como titular en el equipo de Platense, que buscará recuperarse de la derrota que sufrió como local el jueves ante La Unión de Formosa por 84-86 por la Liga Nacional de Básquet. El próximo partido será este sábado recibiendo en su cancha de Vicente López a Unión de Santa Fe. Platense ocupa el puesto 15 sobre 19 equipos que juegan la Liga, con 10 triunfos y 17 derrotas.

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En cuanto al vóley, Nebraska, el equipo de la sanjuanina Candelaria Herrera continuó su buen comienzo en la segunda mitad de la temporada, al ganar su tercer partido consecutivo ante Madison (26-24, 25-17, 25-15) el jueves por la noche.

La bloqueadora central Candelaria Herrera sumó cinco bloqueos, elevando su total desde el 22 de febrero a 19, la mayor cantidad lograda por cualquier atleta en la liga durante ese período. Nebraska volverá a jugar esté sábado 14 de marzo ante Salt Lake. El partido comenzará a las diez de la noche en el Bruin Arena de Salt Lake City, Utah. El partido se podrá ver por la señal de ESPN+.

En el mundo del patín carrera, se pone en marcha en el patinodromo de Ruta de Ciudad Deportiva de Neuquén, la Liga Nacional de Patín Carrera, competencia que contará con cuatro fechas durante 2026. Un total de 28 clubes de todo el país estarán presentes, con 246 patinadores entre los cuales hay cuatro sanjuaninos: Fernanda Illanes, Martina Macaris, Nicolás Ramón y Blanca Reta. La segunda de la Liga nacional se disputará en Julio desde el 17 al 19 en San Juan.

Por el lado del atletismo, Adriana Quiroga viajó a Chile para participar VIII Campeonato Nacional Master de Pruebas Combinadas que se llevará a cabo 14 y 15 de marzo en el Estadio Mario Recordón, Santiago. Adriana participará en pentatlón y triatlón de saltos en un torneo que tiene 318 inscriptos en las diferentes disciplinas combinadas.

Finalmente, en el full contact, la kickboxer sanjuanina Natacha Heredia comenzará este fin de semana su temporada en el Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, en Buenos Aires en el marco de la Argentina Top Fighting Championship que convoca a luchadores de kickboxing, muay thai y full contact. Natacha combatirá contra Lucía Fusco, con 20 años de experiencia en diversas especialidades, llegando a ser campeona argentina, lo que representa una gran prueba para la sanjuanina. El combate profesional será en la categoría 57 kilos.