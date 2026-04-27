Un procedimiento realizado por personal de Comisaría 13° de Rivadavia derivó en la detención y posterior traslado interprovincial de un hombre de 25 años que registraba múltiples pedidos de captura vigentes en la provincia de Buenos Aires y un extenso prontuario por delitos contra la propiedad.

El hecho comenzó el 24 de abril, en horario nocturno, cuando efectivos policiales interceptaron en inmediaciones del Parque de Rivadavia a Aldo Cruz, oriundo del partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, quien circuló en actitud sospechosa por el lugar. Ante esa situación, los uniformados procedieron a entrevistarlo e identificarlo.

Según manifestaron las autoridades policiales, el sujeto expresó que residía transitoriamente en el departamento Rivadavia en la vivienda de un familiar. Sin embargo, durante la verificación de antecedentes surgió que registraba un frondoso prontuario penal, compuesto por numerosos delitos, en su mayoría robos y hurtos, varios de ellos agravados por el uso de arma de fuego y arma blanca, además de antecedentes que databan desde su minoría de edad.

Una comisión policial de la Policía de Buenos Aires llegó a San Juan para trasladar al evadido judicial.

Frente a esa situación, se activaron consultas a través del convenio policial interprovincial para determinar si el hombre era requerido por fuerzas provinciales o federales. La respuesta llegó desde la Policía de la provincia de Buenos Aires, desde el partido de Ezeiza, donde confirmaron que el sujeto mantenía varios pedidos de captura vigentes.

A partir de esa información, personal policial tomó contacto inmediato con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Lomas de Zamora, organismo judicial que solicitaba formalmente la captura interprovincial del detenido.

Con la orden vigente y la coordinación judicial correspondiente, se iniciaron los trámites para concretar el traslado del acusado hacia Buenos Aires. En ese marco, este domingo 26 de abril arribó a San Juan una comisión perteneciente a la Policía de la provincia de Buenos Aires, específicamente del área Custodia de Traslado de Detenidos Interprovinciales.

La comisión estuvo encabezada por el capitán Raúl Gómez de Olivera, acompañado por personal a sus órdenes. Finalmente, este lunes 27 de abril, en horas de la mañana, los efectivos se presentaron en sede de Comisaría 13° de Rivadavia donde se reunieron con el jefe de la dependencia, el comisario Inspector Eduardo Guell y concretaron el traslado del detenido hacia territorio bonaerense.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que Cruz quedó a disposición de la Justicia de Lomas de Zamora para afrontar el proceso penal correspondiente en esa jurisdicción.

El procedimiento se originó a partir de una identificación preventiva en la vía pública y terminó con la localización de un prófugo requerido por otra provincia, en una intervención que articuló tareas entre la Policía de San Juan, la fuerza bonaerense y autoridades judiciales.