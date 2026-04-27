En el marco del Día del Animal, la Plaza Italia será escenario de una jornada pensada para toda la comunidad. El próximo miércoles 29 de abril, desde las 18, la Municipalidad de la Capital realizará el “Desfile de Mascotas”, una propuesta que combina actividades recreativas con acciones de concientización sobre el cuidado animal.

La iniciativa convoca a vecinos a participar con sus perros o gatos, que podrán desfilar con disfraces o accesorios en una pasarela especialmente preparada. Durante la tarde también habrá música, sorteos y distintas propuestas para compartir en familia.

En paralelo, se desarrollarán operativos gratuitos de vacunación y desparasitación para canes y felinos, junto con un espacio destinado a la adopción responsable, con la participación de asociaciones proteccionistas.

La jornada incluirá además exhibiciones de los canes de la Policía de San Juan y la presentación del Ballet Municipal “Sembrando Ilusiones”, como parte de las actividades culturales previstas.

Requisitos para participar

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, la organización estableció pautas claras. Los menores de edad deberán estar acompañados por un adulto responsable y todas las mascotas deben asistir con su correspondiente collar y correa.

Asimismo, se informó que el requisito para la inscripción es que el dueño tenga domicilio en el departamento Capital.

Dónde anotarse

Los interesados en participar del desfile pueden encontrar el formulario de inscripción en el siguiente link: https://forms.gle/9dwcXthxG9xVcHLn8.