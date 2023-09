Fue estrella en UFC y asegura que un día en OnlyFans le dio más dinero que toda su carrera

Paige VanZant no supo explotar dentro de UFC, pero su nombre igual ha quedado guardado en la retina de los fanáticos. La mencionada ya ha hablado antes sobre la recompensa de publicar contenido privado en OnlyFans. Pero la veterano de MMA y BKFC recientemente hizo una afirmación asombrosa sobre la magnitud de esa recompensa. En una entrevista en el podcast de Glenny Balls, dijo que un día de sus ganancias en la plataforma web era más valioso que todas sus ganancias combinadas.

"He sido realmente afortunado de que mi carrera, incluso fuera de UFC y fuera de las peleas, haya sido bastante exitosa. He trabajado bastante duro en otras industrias y, supongo, he tratado de convertirme en una personalidad más convencional. Pero sí, OnlyFans definitivamente ha sido mi mayor fuente de ingresos", fue lo que comenzó diciendo VanZant, sorprendiendo a todos.

Por otro lado, Paige reconoció: "Yo diría que combinado en mi carrera de lucha, creo que gané más dinero en 24 horas en Only Fans que en toda mi carrera de lucha combinada. Y por eso es difícil como persona... ya sabes, yo estaba nervioso por el estigma, pero ahora... es difícil alejarse. Siento que... cuando eres una de esas personas que naciste pobre, creciste pobre y luego te vuelves rico, es casi como si siempre te sintieras pobre".

Paige VanZant, de UFC a una estrella de OnlyFans

"Por eso siempre quieres seguir trabajando duro y tengo suerte de estar en una posición en la que he podido ayudar a mi familia; Mi esposo y yo ayudamos a nuestra familia y hacemos todo lo posible para que todos se sienten a la mesa. Así que... justifica hacer, ya sabes, contenido exclusivo, sabiendo que estoy ayudando a cuidar de todos los que me rodean. En teoría, podría retirarme. No tengo que luchar ni un día más en mi vida. Es una cosa de deportistas y algunas personas no lo entenderían", sostuvo la expeleadora de UFC.

Para sentenciar, Paige VanZant comentó: "Si le preguntas a LeBron James ¿por qué sigues jugando baloncesto? No es necesario. ¿Por qué todos estos jugadores de la NBA y de la NFL llegan a un punto en sus carreras como Tom Brady? Ya no necesita jugar al fútbol, ​​pero ¿por qué lo necesita? Porque es el más grande de todos los tiempos, porque quiere seguir compitiendo. Es lo que hace. Está en su sangre. No me comparo con esas personas y su grandeza, sino definitivamente con su impulso de querer seguir teniendo éxito. Siento que eso también es parte de mí".