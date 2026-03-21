Un perro de búsqueda llamado Shamal fue clave para encontrar con vida a una nena de dos años que había desaparecido en la ciudad de Cosquín, Córdoba. El animal, entrenado para rastreo específico, siguió el olor de la menor desde su casa hasta un descampado ubicado a unos 500 metros, donde finalmente fue hallada.

El operativo se había iniciado tras la desaparición de la niña el miércoles por la tarde y se extendió durante casi 20 horas. Fue en ese contexto que el trabajo del perro permitió orientar la búsqueda hacia una zona concreta, acelerando el hallazgo en medio de un amplio despliegue policial.

Según explicó su adiestrador, Shamal está preparado para seguir rastros específicos a partir de un olor determinado. Para ello, se utiliza una prenda de la persona buscada y el animal reconstruye el recorrido a nivel del suelo, guiándose por lo que se conoce como “cono de olor”.

El perro marcó el trayecto desde el punto cero —la vivienda de la niña— hasta el sitio donde fue encontrada, aportando además indicios sobre una posible intervención de terceros en el caso, ya que señaló puntos donde el rastro se interrumpía.

Finalmente, la menor fue localizada con vida y en buen estado general, con algunas lesiones leves. Tras ser atendida en un centro de salud, pudo reencontrarse con su familia, mientras la Justicia continúa investigando qué ocurrió durante el tiempo en que estuvo desaparecida.

El caso generó conmoción y puso en valor el rol de los perros de rastreo en operativos de búsqueda, donde su precisión y entrenamiento pueden resultar determinantes para salvar vidas.