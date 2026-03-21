El Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina creció 4,4% en 2025, según datos oficiales, y marcó una recuperación luego de dos años consecutivos de caída económica. El repunte estuvo sostenido principalmente por una mejora en el consumo, la inversión y las exportaciones.

El consumo privado fue uno de los principales motores, con un incremento del 7,9%, mientras que la inversión (medida a través de la formación bruta de capital fijo) mostró un fuerte salto del 16,4%. A su vez, las exportaciones crecieron 7,6%, consolidando el impulso de la demanda agregada.

Este desempeño permitió revertir la tendencia negativa de años anteriores, luego de caídas del PBI en 2023 y 2024, en un contexto atravesado por ajustes económicos y cambios en el modelo productivo

A nivel sectorial, la recuperación fue heterogénea. Actividades como la intermediación financiera, la minería y el agro lideraron el crecimiento, mientras que otros sectores, como la pesca o algunos servicios, continuaron en retroceso.

Sin embargo, el crecimiento también muestra contrastes. Aunque la economía mejoró en términos generales, algunos rubros como la industria y el consumo masivo evidencian una recuperación más lenta, lo que refleja un escenario desigual en el entramado productivo.

En términos generales, el dato confirma una etapa de reactivación económica, aunque con desafíos pendientes en materia de distribución, empleo y sostenibilidad del crecimiento en el mediano plazo.