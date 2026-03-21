En medio del conflicto docente y el rechazo gremial a la propuesta salarial, el gobernador Marcelo Orrego ratificó cómo se aplicará el aumento y aseguró que el Gobierno cumplirá con lo acordado. Confirmó que el incremento mínimo será de $150.000 y que a mediados de abril se abonará un bono, en un esquema que, según afirmó, busca sostener el poder adquisitivo por encima de la inflación.

“Yo, en mi palabra, la cumplo. Así que, de la manera que habíamos quedado, para que no haya docentes, el docente que menos cobra, cobra ese incremento de $150.000, y, por supuesto, a mediados del mes de abril también se le dará el bono”, sostuvo el mandatario, marcando una postura firme frente al rechazo de los gremios docentes.

La definición llega en un escenario de tensión con los sindicatos UDAP, UDA y AMET, que cuestionaron tanto el monto como la modalidad del aumento. A pesar de ese rechazo, el Ejecutivo provincial avanzará con el esquema definido y busca dar previsibilidad al pago de los haberes.

Salarios: cómo impacta el aumento

El gobernador defendió el alcance real de la propuesta salarial y aseguró que el incremento final supera la inflación. “El gobierno tomó una decisión de que sea de un 5%, pero cuando usted lo computa con los puntos que se le ha dado, siempre es por encima de la inflación”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que la política salarial se viene construyendo de manera progresiva desde el inicio de la gestión. “Lo bueno es que hemos ido día a poco avanzando”, afirmó.

Además, Orrego hizo referencia al punto de partida de su gobierno para justificar las decisiones actuales. “¿Se acuerda cuando me tocó asumir? No se pagaba ni fondo de conectividad ni incentivo docente, y lo estamos cubriendo”, remarcó, en un intento de contrastar la situación actual con la heredada.

Más allá del salario: programas y gestión

El mandatario también buscó ampliar el foco de la discusión y vinculó la política salarial con una estrategia educativa más amplia. En ese marco, destacó la implementación de programas como Comprendo y Aprendo, orientado a la alfabetización, y el plan de digitalización Domingo Faustino Sarmiento.

“No existía el programa de digitalización, y ahora los chicos reciben computadoras para avanzar en ese mundo de la comunicación”, explicó. También agregó que las docentes reciben netbooks como parte de ese esquema.

A eso sumó el programa Transformar la Secundaria y el boleto educativo gratuito, al que definió como “un antes y un después para todos los sanjuaninos”, especialmente para familias con varios hijos en edad escolar.

En esa línea, puso en valor el rol docente dentro del sistema educativo. “Son verdaderos protagonistas para la transformación que debemos hacer en San Juan”, expresó.

Clima de conflicto y lo que viene

Las declaraciones del gobernador se dan en paralelo a la escalada del conflicto con los gremios docentes, que ya endurecieron su postura y emitieron comunicados críticos hacia el Ejecutivo provincial. Sin embargo, desde el Gobierno sostienen la decisión de avanzar con el esquema anunciado.

Orrego también hizo una breve referencia a gestiones realizadas en Buenos Aires, donde mantuvo reuniones que, según adelantó, podrían traducirse en novedades en el corto plazo. “Tuve reuniones positivas, que dentro de poco seguramente se encontrarán con algunas de las respuestas cuando terminen algunas cuestiones formales”, señaló.

Mientras tanto, el foco inmediato está puesto en la liquidación de los haberes docentes y el cumplimiento de los compromisos asumidos. Con el pago del incremento de $150.000 y el bono previsto para abril, el Gobierno busca descomprimir el conflicto, aunque el rechazo gremial anticipa que la discusión salarial seguirá abierta en las próximas semanas.