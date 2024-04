Este domingo 21 de abril Argentina se verá sumergida nuevamente en un Superclásico que pondrá en vilo a todos los fanáticos millonarios y xeneizes. El horario ya está confirmado y será a las 15:30 horas, por los que algunos fanáticos deberán adelantar unas horitas el almuerzo o comer un buen asado disfrutando el clásico argentino. El encuentro será en el estadio de Córdoba, Mario Alberto Kempes y contará con ambas hinchadas, lo que le dará un toque distintivo, ya que desde hace años que no se juega con ambas hinchadas en la cancha. El partido a disputarse será por los cuartos de final de la Liga Profesional Argentina. Desde el entorno sanjuanino, referentes del fútbol y futbolistas que juegan actualmente el Torneo Local, dialogaron con DIARIO HUARPE y se animaron a analizar el partido e incluso a elegir un ganador.

Una leyenda del fútbol sanjuanino como lo es el arquero que actualmente ataja en Atlético Minero, Carlos Biasotti expresó que el superclásico será un partido muy parejo, disputado y trabado. “No soy hincha de ninguno de los dos equipos, pero creo que quien puede llegar a pasar de ronda es Boca”, dijo el experimentado arquero.

Carlos Biasotti, histórico arquero que le otorgó el ascenso a Peñarol al Federal A.

Por otro lado, desde Desamparados, dos de sus jugadores se animaron a analizar el juego. Mateo Rodríguez, al igual que Biasotti, comentó que será un partido duro y muy disputado. Agregó que será un partido cerrado que se va a definir por muy poco y en los detalles. “Si tengo que elegir un ganador, creo que va a ser River”, dijo el jugador del víbora.

Mateo Rodríguez, jugador del Club Sportivo Desamparados.

En tanto Lucas Ceballos, también jugador de Desamparados, se animó a realizar un planteo más profundo del encuentro y dijo que será un partido muy lindo de ver. “Los dos equipos van a salir a buscar el resultado, se está jugando mucho en este torneo”, agregó. Analizó que el margen de error de ambos equipos va a ser casi nulo, por lo que van a tratar de equivocarse lo menos posible. “La iniciativa la va a tomar River porque tiene esa característica de juego y de jugadores, entonces creo que va a ir a buscar el partido y atacar constantemente”, argumentó.

Lucas Ceballos, jugador del Club Sportivo Desamparados.

“Boca tiene otras características, son mas replegados y apuestan por algunas contras. Creo que jugadores como Zenón, Cavani o Merentiel pueden llegar a hacerle mucho daño a una defensa de River que está en constante ataque y se mantienen adelantados. Va a ser un partido muy atractivo porque los dos van a proponer desde su lugar y eso va a hacer que el que lo vea de afuera lo disfrute. No tengo afinidad por ninguno de los clubes asique no me arriesgo por ningún resultado. Que gane el mejor”, dijo Ceballos.