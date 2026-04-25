Una receta de pancitos rellenos se volvió viral en redes sociales tras superar el millón de “likes” gracias a su practicidad: no requiere horno, se prepara en pocos minutos y utiliza ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina.

Ingredientes

300 g de harina leudante

1 huevo

2 cucharadas de aceite

120 ml de agua

Sal a gusto

Jamón y queso

El paso a paso

Colocar en un bowl la harina, el huevo, el aceite, el agua y una pizca de sal. Mezclar hasta integrar y amasar unos minutos hasta formar una masa lisa y suave. Dividir la masa en 7 porciones iguales y formar bollitos. Estirar cada uno con las manos o con palote hasta lograr pequeños discos. Colocar en el centro una feta de jamón envuelta alrededor de un trozo de queso. Cerrar cada disco llevando los bordes hacia el centro, como si fuera un paquetito. Sellar bien para evitar que el queso se escape durante la cocción. Cocinar en una sartén caliente a fuego medio durante unos 5 minutos de cada lado. Retirar cuando estén dorados por fuera y cocidos por dentro

Otra de las razones de su popularidad es la versatilidad: se pueden hacer versiones saladas o incluso dulces, cambiando el relleno según el gusto personal. Además, es una opción ideal para resolver comidas rápidas, meriendas o reuniones sin necesidad de técnicas complejas.