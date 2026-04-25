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Sociedad > Virales
La receta viral de pancitos rellenos sin horno paso a paso
POR REDACCIÓN
Hace 1 hora
Una receta de pancitos rellenos se volvió viral en redes sociales tras superar el millón de “likes” gracias a su practicidad: no requiere horno, se prepara en pocos minutos y utiliza ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina.
Ingredientes
- 300 g de harina leudante
- 1 huevo
- 2 cucharadas de aceite
- 120 ml de agua
- Sal a gusto
- Jamón y queso
El paso a paso
- Colocar en un bowl la harina, el huevo, el aceite, el agua y una pizca de sal.
- Mezclar hasta integrar y amasar unos minutos hasta formar una masa lisa y suave.
- Dividir la masa en 7 porciones iguales y formar bollitos.
- Estirar cada uno con las manos o con palote hasta lograr pequeños discos.
- Colocar en el centro una feta de jamón envuelta alrededor de un trozo de queso.
- Cerrar cada disco llevando los bordes hacia el centro, como si fuera un paquetito.
- Sellar bien para evitar que el queso se escape durante la cocción.
- Cocinar en una sartén caliente a fuego medio durante unos 5 minutos de cada lado.
- Retirar cuando estén dorados por fuera y cocidos por dentro
Otra de las razones de su popularidad es la versatilidad: se pueden hacer versiones saladas o incluso dulces, cambiando el relleno según el gusto personal. Además, es una opción ideal para resolver comidas rápidas, meriendas o reuniones sin necesidad de técnicas complejas.
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