Gerardo Romano y el día más loco de su vida: "Fui a una orgía y tomé drogas"

Gerardo Romano participó como invitado en el programa Otro día perdido por eltrece este 10 de abril de 2026,. Durante la emisión, protagonizó un momento de total honestidad frente a Mario Pergolini cuando el conductor le preguntó si había sido mujeriego.

El actor admitió que lo fue "Mucho, pero porque tenía que cobrarme los años de servicio… Celibato. Era muy católico. Iba a misa todos los sábados. El cura me soltó el bozal. Estuve arrodillado en mi primera confesión, de mi primer orgasmo. Y eso me alejó de la religión".

Romano explicó que el autodescubrimiento de su propio cuerpo lo hizo sentirse echado de la fe y no apareció más. A pesar de ese alejamiento, relató que a sus 50 años terminó en Luján a las 8 de la mañana, fisurado, con unos amigos.

En ese contexto, decidió entrar a un confesionario donde se encontraba un sacerdote muy viejito que se estaba durmiendo. El actor se arrodilló y le preguntó "¿me puedo confesar?" para luego detallar su realidad ante la consulta del clérigo sobre su situación. Romano reveló que en ese momento le dijo "tuve sexo múltiple, tomé drogas, participé de orgías…".

Mientras escuchaba el relato, Pergolini intervino al advertir que "Pongo esta cara porque vamos a salir en todos los portales". El conductor acotó que "Estoy viendo todos los recortes de mañana. Nada más. Estoy poniendo la cara porque como voy a salir en el video al lado tuyo mientras decís todo eso, estoy poniendo la cara para salir en todos los programas".

Sobre la reacción del confesor, el invitado recordó que "Me sacó la tarjeta y me dijo... Bueno, y después no volví más". Finalmente, al ser consultado sobre el sexo múltiple, aclaró que se trataba de encuentros "Múltiples, más de dos. Y podés también nonagésimo cuarta... Estuve en un lugar donde había 60 personas. No participé. Había mucha gente conocida, mucha gente conocida".