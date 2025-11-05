Gerardo Tivani: "El equipo hizo un gran trabajo para que pudiera definir la carrera"

Gerardo Tivani, ciclista del equipo de la Municipalidad de Pocito, quien ganó este domingo el circuito de la Municipalidad de Sarmiento, destacó el trabajo realizado por el equipo municipal.

"El equipo realizó un gran trabajo para que pudiera definir la carrera. Comenzar de esta manera es lo que buscamos durante todo el invierno en nuestra preparación", dijo.

Publicidad

El ciclista pocitano señaló que la competencia "no fue fácil, hay muy buenos equipos, se vislumbra una temporada bastante dura".

Tivani sostuvo que el objetivo del equipo de Pocito "es poder ganar la mayor cantidad de carreras posibles", aunque aclaró que la prioridad "es la Vuelta de San Juan, esperamos repetir la actuación del año pasado y volver a ganarla".

Publicidad

Gerardo le dedicó el triunfo "al equipo y al técnico, Luciano Montivero; al intendente Fabian Aballay, sin él esto no sería posible; y a mi familia, que siempre me está acompañando".