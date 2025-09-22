Huarpe Deportivo > Ciclismo
Gerardo Tivani se llevó la primera fecha del Critérium en El Pinar
POR REDACCIÓN
El ciclismo federado de San Juan puso en marcha su temporada con la primera fecha del Critérium de ciclismo en ruta. Este campeonato, considerado el antecesor de la clásica temporada de verano, se disputó el domingo 21 de septiembre de 2025 en el óvalo asfaltado del Camping El Pinar, ubicado en Rivadavia.
El evento contó con la fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina, el respaldo y auspicio de la Municipalidad de Rivadavia, y el auspicio principal del Gobierno provincial a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La jornada, que comenzó a partir de las 15 horas, fue organizada de forma conjunta por los clubes Sergio ‘Payaso’ Valdez y Barrio Mercedario.
Victoria de Pocito y el podio de la Élite
El primer ganador de este campeonato, que consta de tres fechas en total, fue el ciclista Gerardo Tivani. Tivani, quien representa al equipo Municipalidad de Pocito, se adjudicó la victoria en esta jornada.
En el podio principal, Gerardo Tivani fue secundado por su compañero de escuadra, Rodrigo Díaz. La tercera posición fue para Kevin Castro, quien compite para el Sindicato Empleados de Comercio.
Completando los puestos de avanzada, el cuarto y quinto lugar fueron para los ciclistas Ángel Oropel y Tomás Ruiz, ambos compañeros en el equipo Chimbas Te Quiero. Finalmente, Mauricio Páez, de Gremios por el Deporte / Municipalidad de Santa Lucía, se ubicó en la sexta posición.
Próximas fechas
El Critérium de ciclismo continuará con las siguientes jornadas:
- La segunda fecha está prevista para el domingo 28 de septiembre, también por la tarde y en el mismo lugar. Los clubes organizadores serán Fundación para el Progreso (FPP) y Club Sol Naciente (CSN).
- El último parcial del campeonato está programado para el domingo 05 de octubre, y su organización estará a cargo de la Federación Ciclista Sanjuanina.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, publicó una serie de mensajes en la red social “X” en los que reafirmó el compromiso de Washington con el gobierno argentino. Habló de swaps, compras de divisas y deuda pública como alternativas posibles, y destacó la disciplina fiscal impulsada por Javier Milei.
Esperanza para Mogna: el Gobierno provincial avanza con proyectos clave para garantizar agua para consumo y producción
Vecinos de Mogna fueron recibidos por el secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia. Durante la reunión se presentaron alternativas concretas para resolver la crítica situación hídrica de la zona, con participación de expertos internacionales. La comunidad volvió a su pueblo con esperanzas renovadas.