El exgobernador de San Juan y exsenador nacional, José Luis Gioja, recibió el alta médica este miércoles, luego de permanecer internado durante los últimos días a raíz de un problema intestinal. La información fue confirmada en la tarde de hoy, llevando tranquilidad a su entorno y a quienes siguieron de cerca su evolución.

Gioja había sido ingresado al Instituto San Juan, donde permaneció bajo observación médica mientras atravesaba el cuadro de salud que motivó su internación. Tras una evolución favorable y cumplidos los controles correspondientes, los profesionales resolvieron otorgarle el alta.

Desde su entorno agradecieron las muestras de preocupación, acompañamiento y afecto recibidas durante el proceso de recuperación. En ese marco, destacaron los mensajes de apoyo de dirigentes, militantes y vecinos que se mantuvieron atentos al estado de salud del exmandatario provincial.

La noticia llega en la previa de las celebraciones de Navidad, un contexto en el que también se expresaron deseos de bienestar y agradecimiento para quienes acompañaron este proceso, marcando un cierre alentador tras los días de internación.