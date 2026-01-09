Desde las 16 horas de este viernes se puso en marcha una de las competencias más atractivas del calendario rutero sanjuanino: el Giro del Sol. La primera etapa, con un recorrido de 125 kilómetros, marca el inicio de la tradicional prueba y presenta un trazado largo, técnico y con puntos estratégicos que pueden empezar a definir la clasificación general.

La jornada comenzó con una largada controlada desde el Complejo Parque Norte. El pelotón avanzó por la lateral oeste de Ruta 40 hasta empalmar con Avenida Circunvalación, continuando por San Lorenzo, Colón y Roque Sáenz Peña hasta el frente del CEF N° 20 – La Granja, donde se dio el Vía Oficial (Km 0) tras recorrer 3,9 kilómetros iniciales.

Primeros movimientos y metas bonificadas

Ya en competencia, los ciclistas avanzaron hacia el este por Roque Sáenz Peña hasta Avenida Libertador, en Alto de Sierra. Luego giraron al norte, cruzaron el puente sobre el río San Juan y tomaron calle Nacional hasta empalmar con Sarmiento.

En ese sector se disputó un doble giro a un circuito por Sarmiento, Cruz Godoy, Rawson y Nacional. El primer paso frente a la Municipalidad de San Martín fue escenario de la primera Meta Sprint Bonificada, ubicada en el kilómetro 15,6. En la segunda pasada por el mismo punto se corrió la primera Pasada Especial, en el kilómetro 33,5.

Tras completar ese tramo, el pelotón continuó por calle Nacional rumbo a Angaco. En el cruce con Santa María de Oro se ubicó la segunda Meta Sprint Bonificada, en el kilómetro 53,6, antes de ingresar a un nuevo circuito en la zona de calle El Bosque.

Allí se realizaron tres giros por El Bosque, Belgrano, 21 de Febrero y Nacional, un sector exigente que puede resultar determinante por el desgaste acumulado.

Cambio de recorrido y final vibrante

Luego, la carrera avanzó hasta calle Aguilera, giró en la rotonda y empalmó con Sarmiento, en Albardón. Frente al Parque Latinoamericano se disputó la segunda Pasada Especial, en el kilómetro 114,9.

El cierre llevó a los corredores nuevamente hacia Ruta 40, con paso por Rodríguez, Tucumán y Avenida Benavídez, para regresar por la lateral de la ruta nacional y encarar el sprint final frente al Complejo Parque Norte, donde se ubicó la línea de meta.

Cabe destacar que hubo un cambio en el recorrido en el tramo final, especialmente en el paso por Chimbas, una modificación que obligó a los equipos a ajustar su estrategia.

Con un trazado variado, múltiples puntos de bonificación y un cierre ideal para velocistas resistentes, la primera etapa del Giro del Sol promete ser determinante para comenzar a perfilar a los grandes protagonistas de la competencia.