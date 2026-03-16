Balearon a dos hombres del barrio La Estación con un arma tumbera

En una jornada violenta en el departamento Rawson, dos hombres resultaron baleados durante la noche del pasado domingo 15 de marzo. El episodio ocurrió minutos antes de las 21:00 en la manzana 25 del Barrio La Estación, donde Alejandro Daniel Vilches, de 42 años, y Agustín Agüero, de 23, conversaban sentados en la vereda.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, dos sujetos aparecieron portando una arma de fabricación casera tipo tumbera y les dispararon en las piernas para luego darse a la fuga.

Tras el ataque, los damnificados fueron llevados en un automóvil particular hasta el Centro de Salud René Favaloro. Aunque trascendió que se encuentran fuera de peligro, las autoridades aún no brindaron precisiones sobre su estado de salud. La principal hipótesis policial vincula el hecho a un ajuste de cuentas y señala como responsables a un hombre de apellido Reyes, alias “El Pachulo”, y a su hermano.