Tras el regreso de su gira internacional por Estados Unidos y España, el presidente Javier Milei decidió enviar una señal política contundente puertas adentro y hacia afuera. Este lunes, el mandatario nacional ratificará su apoyo a Manuel Adorni, quien quedó en el ojo de la tormenta tras las críticas recibidas por haber viajado junto a su esposa en la reciente visita a Nueva York.

Para disipar cualquier rumor sobre un posible desgaste en la relación o en el cargo del vocero y funcionario clave, Milei le pidió que lo acompañe en actividades de peso. El jefe de Estado busca demostrar que, pese a los cuestionamientos de ciertos sectores, Adorni sigue siendo una pieza fundamental en el armado libertario.

La actividad central de este lunes tendrá lugar en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde Milei brindará un discurso a las 12:30. No estará solo: además de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Jefe de Gabinete (en sus funciones de vocero) estará presente en lo que será la séptima visita del mandatario a esa institución.

Asimismo, se prevé que participen juntos en un acto con el cuerpo de Granaderos, reforzando la imagen de unidad en el núcleo duro del Gobierno.

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Debido a estos movimientos de agenda y al retraso en el regreso de Adorni desde Nueva York, quien permaneció unos días más en territorio estadounidense por compromisos de gestión, la reunión de la mesa política sufrió modificaciones.

Originalmente pactada para la semana pasada y luego para este lunes, el encuentro en Casa Rosada finalmente se realizará el martes. Allí, el equipo de Gobierno terminará de pulir la estrategia legislativa para las reformas que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso en el corto plazo.

En Córdoba, se espera que Milei retome la discusión doméstica, defendiendo su plan económico y lanzando nuevas críticas contra los denominados "empresarios prebendarios", en sintonía con sus últimas apariciones internacionales.