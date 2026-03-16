El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, lamentó el empate 1-1 frente a Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Apertura y aseguró que su equipo mereció quedarse con los tres puntos. Tras el encuentro, el técnico analizó el rendimiento del conjunto xeneize y explicó uno de los cambios que más debate generó durante el partido: la salida del mediocampista Santiago Ascacíbar.

En conferencia de prensa, Úbeda consideró que Boca fue superior a su rival y que tuvo varias oportunidades para ganar el partido. “Lo pudimos haber ganado. Tuvimos más posesión de pelota, control del juego y muchas aproximaciones en el segundo tiempo”, afirmó el entrenador, quien reconoció que no se fue conforme con el resultado.

El técnico también remarcó que el equipo debe mejorar la eficacia en el área rival. Según explicó, el principal problema fue la falta de contundencia para transformar las situaciones generadas en goles, aunque destacó que el funcionamiento ofensivo mostró aspectos positivos durante el encuentro.

Uno de los momentos más comentados del partido fue el reemplazo de Santiago Ascacíbar, que generó cuestionamientos entre los hinchas. Úbeda aclaró que la decisión se debió a una molestia física del jugador: el volante sintió dolor en el isquiotibial y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para evitar una lesión mayor.

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Más allá del resultado, el entrenador reconoció que todavía hay aspectos defensivos por corregir y que el equipo debe seguir trabajando para mejorar su rendimiento. Boca acumula varios empates en el torneo y continúa buscando mayor regularidad para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.