Lunes 16 de Marzo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Sociedad > Cocina

Menú saludable: qué cocinar del 16 al 22 de marzo día por día

Un menú saludable propone qué cocinar del lunes 16 al domingo 22 de marzo con platos simples, nutritivos y fáciles de preparar en casa.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Qué cocinar esta semana: menú con recetas saludables del lunes 16 al domingo 22 de marzo, día por día. (Foto ilustrativa)
 

Organizar el menú semanal es una estrategia cada vez más utilizada para mantener una alimentación balanceada y simplificar la rutina en la cocina. Para la semana del lunes 16 al domingo 22 de marzo, una propuesta de comidas saludables ofrece platos sencillos que combinan verduras, proteínas y preparaciones rápidas para cada día.

La planificación permite anticipar compras, evitar improvisaciones y asegurar una dieta variada durante toda la semana. Las recetas están pensadas con ingredientes accesibles y técnicas simples, ideales para quienes buscan comer saludable sin dedicar demasiado tiempo a la cocina.

El menú semanal sugerido es el siguiente:

  • Lunes 16: salteado de carne con verduras, una preparación rápida con tiras de carne vacuna, cebolla, morrón, zanahoria y brócoli.

  • Martes 17: ensalada completa con pollo grillado, vegetales frescos y aderezo liviano.

  • Miércoles 18: pasta integral con salsa casera de tomate y verduras salteadas.

  • Jueves 19: tarta de verduras al horno acompañada con ensalada fresca.

  • Viernes 20: pescado al horno con papas y vegetales, una opción liviana y nutritiva.

  • Sábado 21: hamburguesas caseras con ensalada o guarnición de verduras.

  • Domingo 22: pollo al horno con vegetales asados, ideal para cerrar la semana con un plato completo.

Este tipo de organización ayuda a mantener una dieta equilibrada, incorporando diferentes grupos de alimentos a lo largo de la semana. Además, facilita la planificación de las compras y contribuye a reducir el desperdicio de alimentos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD