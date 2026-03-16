Un adolescente de 16 años fue asesinado de una puñalada durante la madrugada del domingo dentro de un boliche de la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Por el crimen, la policía demoró a otro joven de 17 años, que quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en el boliche Cleopatra Disco, ubicado en la calle Marcos A. Zar al 100, en pleno centro de la ciudad. Personal policial llegó al lugar tras recibir un llamado de alerta por un joven herido dentro del local bailable.

Cuando los efectivos arribaron, el presunto agresor ya había sido identificado y retenido en el lugar. El adolescente herido fue asistido de urgencia, pero murió poco después a causa de la puñalada recibida.

Tras el ataque, los policías evacuaron a los asistentes para preservar la escena del crimen. Durante las primeras pericias, los investigadores secuestraron un arma blanca que habría sido utilizada en la agresión y comenzaron a analizar cámaras de seguridad del boliche para reconstruir lo ocurrido.

Publicidad

Las primeras hipótesis indican que el crimen se produjo en el marco de una pelea dentro del local bailable, aunque las circunstancias del conflicto todavía están siendo investigadas por la fiscalía. El menor detenido permanece bajo custodia mientras se definen las imputaciones correspondientes.