Amy Madigan y la maldición que rompió tras ganar el Oscar 2026 por Weapons

En una noche histórica en el Teatro Dolby de Los Ángeles, Amy Madigan se alzó con el Oscar 2026 a Mejor actriz de reparto por su papel como la inquietante tía Gladys en Weapons. A sus 75 años, la intérprete rompió una "maldición" personal y del género al imponerse ante rivales como Wunmi Mosaku, Inga Ibsdotter Lilleaas y Teyana Taylor.

Al recibir el premio de manos de Zoe Saldaña, Madigan manifestó: “Estoy muy abrumada. Me tiemblan las piernas”. Este triunfo establece un récord de 41 años entre su primera nominación por Dos veces en una vida (1985) y su victoria actual, el mayor intervalo en la historia para esta categoría.

Respecto a esta brecha temporal, la actriz bromeó en el escenario: “Todo el mundo me preguntaba que por qué hacía 40 años que no venía y qué era lo diferente. Lo diferente es que me llevo este chavalito de oro”.

Bajo la dirección y guion de Zach Cregger, su actuación en Weapons devolvió el protagonismo al cine de terror en la Academia, siendo el primer triunfo para el género desde que Anthony Hopkins y Jodie Foster fueran premiados en 1991. La película además hizo historia al ganar el galardón contando con una única nominación.

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Durante su intervención, agradeció a su hija Lilly, al equipo técnico y a los perros de su casa. No obstante, el reconocimiento final fue para su esposo Ed Harris; Madigan aseguró que el trabajo “no tendría sentido” sin su apoyo y concluyó que “Nada de esto tendría sentido si no estuviera él conmigo” ante la ovación del auditorio.

La carrera de la actriz, formada en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute tras ser vocalista en los setenta, incluye títulos como Love Child, Calles de fuego, Campo de sueños, En un lugar del corazón y Adiós pequeña, adiós, logrando finalmente el pódium tras años de consolidarse como secundaria recurrente.