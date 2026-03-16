Activaron un operativo para encontrar a un motociclista desaparecido en Los Berros

Un operativo de búsqueda se desplegó en la zona de Los Berros, luego de que un grupo de motociclistas denunciara la desaparición de uno de sus compañeros durante una travesía por la montaña.

El hombre es Martín Leonardo Flores Saldívar, de 45 años, quien fue visto por última vez este domingo alrededor de las 17 en la zona de Corral de Piedra, camino al Cerro El Tontal.

Según informaron fuentes policiales, el alerta se activó tras un llamado al 911 realizado por Alejandro Luna, quien explicó que habían salido a recorrer la zona junto a un grupo de amigos y que, al regresar, perdieron contacto con uno de los integrantes.

De acuerdo con su relato, seis motociclistas partieron cerca de las 9 de la mañana desde Los Berros y tomaron el camino por Quebrada de la Flecha con destino hacia el Cerro Pirca y el Cerro El Tontal, en una travesía que tenía como objetivo llegar hasta Barreal.

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Durante el regreso, el grupo se detuvo para asistir a uno de los motociclistas. En ese momento, Flores Saldívar continuó descendiendo solo a bordo de una Yamaha WR450 de color azul y blanco. Minutos después, los demás retomaron la marcha con la intención de alcanzarlo, pero lo perdieron de vista en la zona de Corral de Piedra.

Sus compañeros iniciaron una búsqueda por el lugar durante varias horas, pero al no encontrarlo y ante la llegada de la noche decidieron regresar a Los Berros, donde cerca de las 22 dieron aviso a la Policía.

Tras la denuncia, las autoridades activaron un operativo para intentar localizar al motociclista. Las tareas se concentran en el sector precordillerano cercano al límite con Calingasta, una zona de geografía compleja, con senderos de difícil acceso y bajas temperaturas.