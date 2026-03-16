De "difundí un proyecto ajeno" a 7 llamadas con el creador: las pruebas contra el relato de Milei

A más de un año del escándalo que sacudió al gobierno libertario, la evidencia judicial acumulada en la causa $LIBRA expone la fragilidad del relato oficial. El celular del emprendedor tecnológico Mauricio Novelli se convirtió en una pieza clave de la investigación: llamadas, mensajes y documentos recuperados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal contradicen las explicaciones que Javier Milei ofreció en sucesivas entrevistas.

Estos son los seis puntos centrales donde la evidencia desmiente la versión presidencial.

1. "No estaba interiorizado en los pormenores del proyecto"

Lo que dijo Milei: Horas después del escándalo, el Presidente borró su tuit sobre $LIBRA y argumentó que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto" y que no tenía "vinculación alguna" con la criptomoneda.

Lo que prueban los peritajes: El teléfono de Novelli registra 7 llamadas con Milei solo el 14 de febrero de 2025, por un total de 13 minutos y 10 segundos. Además, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, participó en otras 6 comunicaciones. Los contactos se produjeron tanto en los minutos previos al tuit presidencial (que coincidió con el lanzamiento del token) como inmediatamente después.

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Novelli se encontraba en ese momento en Dallas, Texas, en la misma sala donde Hayden Mark Davis y su equipo ejecutaban la operación $LIBRA. La intensidad de los contactos contradice la versión de un presidente ajeno a los detalles del proyecto.

2. "Cuando se hace público el proyecto, le doy difusión"

Lo que dijo Milei: En una entrevista con TN el 17 de febrero de 2025, el Presidente presentó su tuit como una reacción espontánea a algo que ya circulaba públicamente.

Lo que prueban los peritajes: La primera llamada de Novelli a Milei se registró a las 18:02, 36 minutos antes de la creación del token. A las 18:38 se creó la criptomoneda, y a las 18:51 se generó el pool de liquidez que permitía operar con ella. Hubo otra comunicación exitosa entre ambos a las 18:54, apenas siete minutos antes del tuit presidencial de las 19:01. Una llamada más se produjo a las 19:03, menos de dos minutos después de la publicación.

La secuencia temporal demuestra que Milei no "descubrió" el proyecto en internet, sino que mantuvo comunicaciones con uno de sus creadores hasta instantes previos a lanzar el mensaje que desató la fiebre compradora.

3. El código de 44 caracteres que no estaba en internet

Lo que dijo Milei: El Presidente afirmó que obtuvo de internet el complejo código alfanumérico (Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU) necesario para que los inversores pudieran adquirir $LIBRA.

Lo que prueban las investigaciones: El experto en blockchain Fernando Molina declaró bajo juramento ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que ese código no estaba disponible en ningún sitio de internet a las 19:01, momento de la publicación de Milei.

Las llamadas previas entre Olivos y Dallas sugieren que el código fue enviado directamente al Presidente. Esto coincide con lo declarado por Hayden Davis en una entrevista del 17 de febrero de 2025: "Estaba en la sala con gente que representaba al Presidente. Él dijo lo que iba a hacer. Él estaba al teléfono".

4. "Lo difundí como cientos de cosas"

Lo que dijo Milei: En la misma entrevista con TN, sostuvo que tuitea habitualmente sobre emprendimientos privados que le parecen interesantes, y que el caso $LIBRA no fue diferente.

Lo que prueban los antecedentes: Una revisión de sus cuentas en X (ex Twitter) e Instagram desde que asumió la presidencia muestra que prácticamente no existen menciones a otros proyectos comerciales que puedan interpretarse como un aval explícito.

El único antecedente similar data del 18 de diciembre de 2021, cuando aún era diputado nacional, y promocionó a la financiera digital CoinX. Ese caso también terminó en escándalo, con miles de estafados y el dueño detenido. En una entrevista de 2022, cuando se le preguntó si cobraba por sus opiniones, Milei respondió: "Claro que cobro mis opiniones".

5. "Ante la duda, quité el tuit"

Lo que dijo Milei: Explicó que borró su publicación debido a las reacciones adversas en redes sociales y que, ante la duda, prefirió "correrse".

Lo que prueban los peritajes: Milei esperó 5 horas y 37 minutos para eliminar el tuit, pese a que la cotización de $LIBRA se había desplomado mucho antes. Durante ese lapso, mientras inversores perdían sus ahorros, en la Casa Rosada se desarrollaba una operación desesperada por contener el daño.

El teléfono de Novelli revela que a partir de las 23:37 el empresario entró en contacto con Santiago Caputo, asesor presidencial. Los peritos recuperaron un mensaje borrado en el que Novelli proponía la redacción de un tuit de descargo para Milei: "Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros".

El borrador sugería: "Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión del proyecto de la moneda Libra. Me reuní personalmente con todos los involucrados y les expresé mi apoyo a sus objetivos". Esa redacción, que mantenía con vida a $LIBRA, fue finalmente descartada. Milei optó por otro texto a las 0:38 del sábado, aunque incorporó algunas ideas.

6. El contrato de los 5 millones de dólares

Lo que dijo Milei: Nunca reconoció haber acordado contraprestaciones económicas por su promoción del proyecto.

Lo que prueban los peritajes: En el teléfono de Novelli se encontró un documento que describe un presunto pacto de 5 millones de dólares a cambio de la participación de Milei en el proyecto liderado por Davis. El texto, creado entre octubre y noviembre de 2024, detalla:

1.5 millones de dólares en tokens o efectivo como pago adelantado

1.5 millones de dólares para que Milei anuncie en Twitter a Hayden Davis como su asesor

2 millones de dólares por un contrato firmado en persona por Milei para asesoría en blockchain y artificial intelligence para el gobierno argentino

El anuncio de Davis como asesor ocurrió efectivamente el 30 de enero de 2025, cuando Milei tuiteó una foto con el empresario y el texto: "LA TECNOLOGÍA ES ALIADA DE LA LIBERTAD. Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país".

Ese mismo día, Davis realizó transferencias por 3,9 millones de dólares hacia distintas billeteras virtuales, según registros analizados por especialistas en blockchain. Un borrador del contrato de asesoría, fechado dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA, también forma parte de la causa judicial.

La evidencia recopilada por la Justicia transforma el celular de Mauricio Novelli en una "pistola humeante" que desmonta el operativo de control de daños diseñado para proteger la imagen presidencial. Las comunicaciones, los documentos recuperados y la secuencia temporal de los hechos plantean preguntas que la investigación judicial deberá responder:

¿Cobró el Presidente por difundir la criptomoneda? ¿Participó activamente del plan o fue un promotor engañado? ¿Por qué mintió sobre el origen del código y la naturaleza de sus contactos con los creadores de $LIBRA?

A más de un año del escándalo, las pruebas disponibles sugieren que la versión oficial fue, al menos, incompleta.