Las actividades oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo comenzaron este lunes en la Plaza 25 de Mayo, donde el gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto central con la tradicional revista de tropas.

El mandatario provincial arribó al lugar durante la mañana y, como parte del protocolo, realizó el saludo formal a los efectivos de las fuerzas militares y de seguridad que se encontraban formados en las inmediaciones, en uno de los momentos más simbólicos de la jornada patria.

Tras este reconocimiento, Orrego se trasladó hacia la Catedral de San Juan, donde participó del tradicional Tedeum. La ceremonia religiosa marcó el inicio formal de las conmemoraciones del 25 de Mayo en la provincia, en un marco de solemnidad y presencia de autoridades.

El acto contó con la participación de funcionarios provinciales, representantes de distintas instituciones y fuerzas de seguridad, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada conmemorativa en el centro sanjuanino.

Las actividades continuarán con el tradicional desfile cívico-militar, que pondrá el cierre a la celebración, con la participación de escuelas, agrupaciones y cuerpos de seguridad, reafirmando el carácter histórico y simbólico de la fecha patria.