El presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri protagonizaron este lunes uno de los momentos políticos más comentados del Tedeum por el 25 de Mayo al saludarse con un abrazo antes del inicio de la ceremonia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

La escena se produjo durante el ingreso de las autoridades al templo porteño, minutos antes de que comenzara la celebración religiosa encabezada por el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva. Frente a las cámaras, ambos dirigentes intercambiaron un saludo cordial que rápidamente tomó relevancia política por el antecedente del año pasado.

En el Tedeum de 2025, Milei había evitado saludar tanto a Jorge Macri como a la vicepresidenta Victoria Villarruel, una situación que generó fuerte repercusión pública y dejó expuesta la tensión entre la Casa Rosada y sectores aliados del PRO. Aquella vez, el mandatario incluso publicó luego en redes sociales la frase “Roma no paga traidores”, lo que alimentó especulaciones políticas sobre el vínculo con dirigentes cercanos al macrismo.

El abrazo de este año fue interpretado como una señal de distensión institucional entre el Gobierno nacional y la administración porteña, luego de meses marcados por negociaciones, diferencias y acuerdos políticos entre La Libertad Avanza y el PRO.

La ceremonia religiosa se desarrolló en un clima de alta sensibilidad política, atravesado además por las tensiones internas dentro del oficialismo y la ausencia de Victoria Villarruel, quien no fue invitada al acto oficial.

En la previa del Tedeum, el propio García Cuerva había manifestado públicamente su deseo de que los dirigentes pudieran reencontrarse y dejar atrás las diferencias. “Tenemos que lograr ese abrazo”, había dicho días antes al referirse a la necesidad de promover el diálogo y la convivencia política.