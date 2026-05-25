Una sorpresiva decisión sacudió la investigación del trágico siniestro vial ocurrido en Santa Lucía, luego de que el único sobreviviente del choque fatal abandonara el hospital por su propia cuenta, a pesar del delicado estado de salud que presentaba.

Se trata de Néstor Nicolás Olivera, de 33 años, quien se encontraba internado en el Hospital Rawson tras haber sobrevivido al brutal impacto que le costó la vida al conductor del vehículo, Alejandro Ezequiel Andino, de 29 años. Según confirmaron fuentes judiciales, el joven firmó el alta voluntaria y decidió retirarse del nosocomio este pasado domingo 24 de mayo.

El siniestro se produjo el sábado por la noche cuando el automóvil en el que viajaban los dos hombres perdió el control y se estrelló violentamente contra un poste de luz en calle Balcarce, entre Roque Sáenz Peña y Aconcagua. Como consecuencia del impacto, Andino falleció en el acto, mientras que Olivera fue trasladado de urgencia por personal del 107.

De acuerdo al parte médico policial, el sobreviviente ingresó con un cuadro complejo que incluía traumatismo encéfalo craneal, luxación de hombro izquierdo, una herida cortante en la mano derecha y múltiples politraumatismos. Debido a la gravedad de las lesiones, permanecía bajo estricta observación médica en el hospital.

Antes de retirarse, Olivera había alcanzado a declarar que viajaba como acompañante y que el conductor perdió el control del vehículo, aunque aseguró no recordar mayores detalles del hecho. Su salida anticipada del centro de salud genera ahora nuevas incógnitas en el marco de la investigación.

La Justicia continúa trabajando para determinar las causas mecánicas y humanas que desencadenaron la tragedia, en un caso que mantiene en alerta a las autoridades y suma incertidumbre tras la inesperada decisión del único testigo directo del hecho.