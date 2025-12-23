Golpeó a su pareja, su hija de 12 años lo denunció y fue condenado a 4 años de cárcel

Un episodio de violencia de género que pudo haber terminado en tragedia fue frenado in extremis por la valentía de una niña de 12 años. El pasado 14 de noviembre, en un domicilio de Alto de Sierra, Franco Arias atacó brutalmente a su pareja, quien sufrió una grave golpiza. La rápida intervención de la hija de ambos, que corrió desesperada hasta un puesto policial para pedir auxilio, fue crucial para salvar la vida de la mujer y lograr la inmediata detención del agresor.

Este lunes, el caso llegó a su fin en sede judicial. En un juicio por flagrancia, Arias fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión efectiva. Dado que el fallo aún no está firme y puede ser apelado, el juez decretó su prisión preventiva, por lo que el hombre ya fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, en Chimbas.

El grito de auxilio de una hija

El hecho se desencadenó tras una discusión en el hogar familiar. Arias se lanzó sobre su pareja y comenzó a golpearla salvajemente. Ante la escena de terror, la hija de la pareja, una menor de 12 años que se encontraba en la casa, actuó con una presencia de ánimo que desmiente su edad.

Saliendo corriendo del domicilio, la niña se dirigió al puesto policial más cercano para alertar sobre la agresión. Su pedido de socorro movilizó de inmediato a los efectivos, quienes se trasladaron al lugar y lograron aprehender a Arias en flagrancia. Mientras tanto, la víctima fue asistida por personal médico, que constató severas lesiones en todo su cuerpo producto de la paliza.

Condena ejemplar por flagrancia y reincidencia

Debido a que fue hallado en el acto, el proceso judicial fue rápido. El imputado fue sometido a un juicio en Flagrancia, donde se sustancian causas de forma expedita cuando la evidencia es contundente y el delincuente es capturado en el momento del hecho.

La justicia lo halló culpable del delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en contexto de violencia de género", imponiéndole una pena inicial de un año de prisión efectiva. Sin embargo, durante el proceso se reveló que Arias ya tenía una condena condicional vigente por hechos anteriores.

Ante esta circunstancia, el tribunal declaró la reincidencia y procedió a unificar las penas, lo que elevó la condena final a 3 años y 4 meses de cárcel. La decisión judicial no solo castiga el ataque salvaje, sino que también revoca el beneficio de la condena condicional previa.

Aunque la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo, el juez resolvió que debe permanecer en prisión mientras se agota ese recurso. Por lo tanto, Arias continuará detenido en el Penal de Chimbas hasta que la sentencia quede firme, sin posibilidad de acceder a la libertad durante ese proceso.